El PP de Gandia pide un plan municipal para prevenir la presencia de jabalíes en zonas urbanas

El Grupo Municipal del PP de Gandia anunció la presentación de una propuesta para que se adopten medidas "inmediatas" destinadas a prevenir la presencia de jabalíes en zonas urbanas, después de que varios vecinos "hayan alertado de su aparición en distintas calles del municipio".

Según el portavoz popular, Víctor Soler, "el aumento de jabalíes en el entorno urbano supone un riesgo para la seguridad vial, la salubridad y la convivencia vecinal". Una situación que, a su juicio, exige una "actuación inmediata por parte del Gobierno local".

Soler subrayó que el Consell "está destinando fondos a esta cuestión, pero esas inversiones deben ir acompañadas de acción política decidida por parte de la administración local", y exigió al alcalde, José Manuel Prieto que "asuma sus responsabilidades" porque "dispone de un amplio margen de actuación en este ámbito".

Según Soler, "no podemos esperar a que ocurra otro accidente para reaccionar. Es responsabilidad del Gobierno de Prieto adoptar medidas que protejan a los vecinos y eviten que los jabalíes se acerquen a las zonas habitadas".

Por ello, el PP presentará una moción al pleno en la que se propondrá un plan intensivo de limpieza de las zonas periurbanas para la generación de franjas de vegetación baja y clara (sin matorral denso) en el límite entre el bosque/monte y las zonas urbanas y residenciales.

También se pide la limpieza de puntos negros con brigadas específicas para eliminar escombreras y microvertederos ilegales en el límite del municipio, así como informar a la ciudadanía sobre cómo actuar en caso de encontrarse con un jabalí en la vía pública para "evitar riesgos innecesarios".

Se solicita también establecer un número de teléfono o una aplicación para que los ciudadanos puedan notificar de forma rápida y geolocalizada la presencia de jabalíes en zonas peligrosas o la detección de problemas (contenedores rotos, vertidos) y la publicación de un mapa de avistamientos y zonas de riesgo, que "permita identificar los puntos donde se repiten los incidentes y planificar la prevención"

Respuesta del Gobierno

En respuesta a estas consideraciones desde el Gobierno de Gandia señalan que es una nueva muestra “de oportunismo e hipocresía” de Soler, porque "es la Generalitat la que tiene la responsabilidad y los recursos para actuar".

A pesar de esto, aseguran que Gandia "ha hecho los deberes y ha actuado con hechos, no con fotos ni titulares”. Apuntan que el Consell del PP "sólo ha concedido una subvención de 18.000 euros, con un plazo de ejecución y justificación tan corto que prácticamente la hace imposible de aprovechar, unas ayudas envenenadas y meramente propagandísticas que llegan tarde y mal".

En cambio, añaden, el Ayuntamiento de Gandia invertirá 85.000 euros de fondos propios en un contrato de dos años para el control y prevención de la presencia de jabalíes en el municipio. Además de un convenio con la Real Asociación de Caza y Tiro Mondúver, por 10.000 euros, para continuar actuando en las zonas más afectadas.

“Mientras el Consell del PP solo pone 18.000 euros y obstáculos burocráticos, Gandia destina cinco veces más dinero y trabaja a pie de calle. Esto es la diferencia entre gobernar y hacer ruido”, concluyeron desde el Gobierno local.