Primer éxito como local del CV Hotel Borgia Gandia en 1ª División Nacional

El equipo senior masculino Club Voleibol Hotel Borgia Gandia suma su primer triunfo en 1ª Nacional como local y segundo consecutivo tras estrenarse la semana pasada fuera de casa. Los gandienses vencen por 3-0 al CV Valencia.

El senior femenino del CV Gandia de 1ª División Autonómica logra una trabajada victoria en la cancha del CV Elche por 2-3, sumando dos valiosos puntos tras un partido con algunos altibajos.

El senior femenino del club gandiense en 2ª División cae por 3-0 frente al CV Algemesí, mientras que el senior masculino, también de 2ª División, perdió por un ajustado 3-2 ante el CV Cullera.

En categoría infantil femenina, el equipo de Preferente B pierde en casa por 0-3 frente al CV Real de Gandia. Por otra parte, el infantil femenino de 2ª, el CV Gandimpress, consigue su primera victoria de la temporada, imponiéndose por 3-0 ante el CV Alicante.

En chicos, el infantil A continúa con su excelente racha tras ganar por 3-0 al CV Mediterráneo, mientras que el infantil B gana 1-3 frente al CV Sant Joan.

En la categoría cadete femenina, se vivió un bonito duelo entre equipos del club, el Cadete Zonal B y el Cadete Zonal C, con victoria para este último por 3-0. En la rama masculina, el cadete zonal pierde por un ajustado 3-2 frente al CV Conqueridor.

En la categoría juvenil, las chicas de 1ª División se impusieron a domicilio por 0-3 frente al Alicante 2000, mientras que el masculino zonal gana por 3-0 en casa ante el CV Ontinyent en una gran actuación

Además, los equipos de la liga escolar municipal que representan la base del club, ya han comenzado sus competiciones, dejando muy buenas sensaciones en sus primeros encuentros.