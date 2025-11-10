Proinbeni no pierde la cabeza pero sí el primer partido en la Liga de Segunda FEB

Proinbeni sigue al frente del Grupo Este de la Liga en Segunda FEB, a pesar de sufrir su primer revés del campeonato de la regularidad en forma derrota en la sexta jornada.

El conjunto profesional de Units pel Bàsquet Gandia cae en Mataró 79-75, aunque es colíder junto al Llíria, ahora igualados ambos equipos con 5 victorias y 1 derrota.

Los de la Safor tenían el encuentro a su favor al término del tercer cuarto, pero lo echaron a perder todo en un último periodo con una clara explicación muy sencilla: "Teníamos el juego y el marcador controlados al final del tercer cuarto, pero no hemos sido, para nada, inteligentes, porque hemos dejado de ser nosotros mismos, hemos dejado de jugar con nuestro estilo, hemos intentado jugar en situaciones individuales y no ha salido", destacaba el técnico Alejandro Mesa, bastante contrariado.

El entrenador añadía que "hemos tenido malos ataques, mala selección de tiros, pérdidas de balón, mientras que el rival lo ha aprovechado para conseguir canastas demasiado fáciles ante nuestra defensa, que no ha estado nada intensa todo lo contrario que hasta ese momento. Mataró se han metido en partido, le ha dado la vuelta y al final se ha merecido la victoria".

Para Mesa no queda otra que "levantarnos de nuestro primer tropiezo para afrontar de la mejor manera posible nuestro próximo partido en casa ante Huesca".

Proinbeni perdió el primer cuarto 21-15, reaccionó en el segundo, 10-22, aguantó bien tras el descanso (18-20), pero cayó con estrépito en los últimos diez minutos, 30-18.