Dos jornadas agotadoras por la intensa actividad en el CV Arenas de Gandia

Dos partidos de los equipos federados cadetes, la primera jornada escolar en el Joan XXIII con casi 60 jugadores/as en liza y dos jornadas autonómicas alevines. Este es el balance de un fin de semana agotador para el Club Voleibol Arenas de Gandia por la intensidad actividad.

Las cadetes del Hotel Gandia jugaron el viernes y el sábado con igual y decepcionante resultado: dos derrotas que hacen que la mala racha de resultados siga latente.

El sábado por la mañana en el Joan XXIII se jugaron cuatro partidos escolares. Debut y victoria del infantil mixto (Veles Locatec) en un derbi benjamín con más de 200 nenes y nenas, además de un derbi alevín con otros 15 jugadores/as y para culminar, debut del equipo del Roís de Corella que este año inicia su andadura en este deporte bajo la tutela del club del Grau de Gandia.

Grupo del CV Arenas del Grau desplazado a Xàtiva / CV Arenas Gandia

En la jornada dominical, los equipos federados autonómicos se desplazaron a Xàtiva para disputar la 1ª jornada de la primera vuelta con victorias en ambos sexos, derrotas contra el CV Gandia también en ambos géneros y una nueva victoria del masculino contra el CV Catarroja.

En definitiva, una jornada espectacular para un club que crece de forma exponencial, pese al poco apoyo institucional recibido, según manifiestan sus responsables.