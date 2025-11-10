Dos jornadas agotadoras por la intensa actividad en el CV Arenas de Gandia
El club del Grau de Gandia no cesa en su agenda pese "al poco apoyo institucional"
Dos partidos de los equipos federados cadetes, la primera jornada escolar en el Joan XXIII con casi 60 jugadores/as en liza y dos jornadas autonómicas alevines. Este es el balance de un fin de semana agotador para el Club Voleibol Arenas de Gandia por la intensidad actividad.
Las cadetes del Hotel Gandia jugaron el viernes y el sábado con igual y decepcionante resultado: dos derrotas que hacen que la mala racha de resultados siga latente.
El sábado por la mañana en el Joan XXIII se jugaron cuatro partidos escolares. Debut y victoria del infantil mixto (Veles Locatec) en un derbi benjamín con más de 200 nenes y nenas, además de un derbi alevín con otros 15 jugadores/as y para culminar, debut del equipo del Roís de Corella que este año inicia su andadura en este deporte bajo la tutela del club del Grau de Gandia.
En la jornada dominical, los equipos federados autonómicos se desplazaron a Xàtiva para disputar la 1ª jornada de la primera vuelta con victorias en ambos sexos, derrotas contra el CV Gandia también en ambos géneros y una nueva victoria del masculino contra el CV Catarroja.
En definitiva, una jornada espectacular para un club que crece de forma exponencial, pese al poco apoyo institucional recibido, según manifiestan sus responsables.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- Prisión sin fianza para la conductora de Gandia
- Otra sentencia entierra el intento de silenciar las campanas de la Colegiata
- De la patera al despacho de alcaldía tras el rescate en el puerto de Gandia
- Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València
- Gandia responde a la tormenta del 13 de octubre y cuadruplica el colector del sur
- Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
- ¡Balones fuera en Tavernes de la Valldigna!