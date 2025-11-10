Fin de semana de derrotas de los equipos seniors del Club Bàsquet Tavernes
Ambos conjuntos caen en sus partidos de fuera de casa
Pepe Juan
El equipo senior femenino de 1ª Nacional del Club Bàsquet Tavernes jugó en Godella este sábado 8 de noviembre el partido de la cuarta jornada de la Liga Foster's Hollywood y perdió 59-49. La MVP del encuentro fue Tessa Coyle con un total de 15 puntos, 2 recuperaciones, 6 rebotes y 19 de valoración.
El próximo encuentro será el domingo 16 de noviembre a las 17:00h en el Pavelló Carlos Pellicer de la localidad vallera contra el CDSC Godella.
Por su parte, el senior masculino del CB Tavernes de la Liga Autonómica disputó este domingo 9 de noviembre el choque de la quinta jornada de la liga regular de la FBCV contra el CB Genovés, cayendo derrotado con un marcador de 96-73.
El próximo encuentro es el sábado día 22 de noviembre a las 18:15 horas contra el CB Oliva-Mompó Óptica en el Pabellón Municipal de Oliva.
