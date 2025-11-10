Fin de semana de derrotas de los equipos seniors del Club Bàsquet Tavernes

El equipo senior femenino de 1ª Nacional del Club Bàsquet Tavernes jugó en Godella este sábado 8 de noviembre el partido de la cuarta jornada de la Liga Foster's Hollywood y perdió 59-49. La MVP del encuentro fue Tessa Coyle con un total de 15 puntos, 2 recuperaciones, 6 rebotes y 19 de valoración.

El próximo encuentro será el domingo 16 de noviembre a las 17:00h en el Pavelló Carlos Pellicer de la localidad vallera contra el CDSC Godella.

Por su parte, el senior masculino del CB Tavernes de la Liga Autonómica disputó este domingo 9 de noviembre el choque de la quinta jornada de la liga regular de la FBCV contra el CB Genovés, cayendo derrotado con un marcador de 96-73.

El próximo encuentro es el sábado día 22 de noviembre a las 18:15 horas contra el CB Oliva-Mompó Óptica en el Pabellón Municipal de Oliva.