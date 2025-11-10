Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC

La sede del futuro Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del CSIC, será un edificio singular diseñado por el estudio gandiense Peñín Arquitectos. Este centro estará ubicado frente a los últimos tinglados del puerto, enfrente del varadero, en una parcela que ya cedió Valenciaport y con acceso a una lámina de agua. Supondrá una inversión de 18 millones, aunque podría necesitar alguna aportación más.

La intención del Ministerio es licitarlo a principios del año que viene, con un plazo de seis meses. Después iniciará la construcción, por un periodo de 18 meses, por lo que será una realidad entre 2027 y 2028. El ayuntamiento ya ha concedido licencia de obras.

Estas son las principales novedades que anunció este lunes a mediodía en Gandia, en una rueda de prensa, la ministra Diana Morant, tras visitar la ciudad y mantener una reunión previa en el ayuntamiento con el alcalde, José Manuel Prieto, y la presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino.

Vista figurada del futuro edificio desde el Moll dels Borja. / Levante-EMV

«El centro nunca se ha caído de la agenda del Ministerio», recalcó en su intervención Diana Morant, de hecho reveló que estaba previsto presentarlo en Gandia el 30 de octubre de 2024, pero días antes se desconvocó ese acto ante la previsión de que llegara la dana, como efectivamente sucedió. Con todo desde el Gobierno central se siguió trabajando hasta llegar a un día importante como el de hoy, donde por fin se desveló cómo será este centro en el que trabajarán 50 investigadores todo el año.

Morant destacó que será «un centro de referencia en tecnología marina en España y en Europa para combatir el cambio climático y proteger el mar Mediterráneo». Contará con espacios de ensayo, laboratorios y sistemas de recogida y procesamiento de datos.

La construcción del edificio, de 5.500 metros cuadrados, irá al compás de la transformación urbana que se desarrollará en la zona portuaria en los próximos meses.

Planos del edificio y la parcela. / Levante-EMV

El edificio contará con espacios de ensayo y calibración para vehículos submarinos y sensores inteligentes, laboratorios de robótica marina e inteligencia artificial aplicada al análisis del medio marino, y sistemas avanzados de recogida y procesamiento de datos ambientales, diseñados y fabricados en España.

Estas infraestructuras permitirán automatizar el muestreo, mejorar la detección de especies y fenómenos marinos, y generar datos precisos sobre temperatura, salinidad o contaminación. Diana Morant explicó que el nuevo centro va a ofrecer la tecnología que va a permitir observar, comprender y anticipar los efectos de la emergencia climática sobre los mares.

La ministra vaticinó que de la misma manera que el Campus de Gandia de la UPV favoreció en su día la creación de empresas en la comarca asociadas a la acústica o a las telecomunicaciones, el nuevo centro del CSIC también lo hará en el sector del medio marino.

Eloísa del Pino, José Manuel Prieto y Diana Morant en Gandia. / Natxo Francés

Este centro ampliará la presencia del CSIC en la Comunitat Valenciana y sus capacidades en la investigación marina, que viene desarrollando con el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Además, entre la UPV y el CSIC hay una Unidad Mixta en Tecnología para Estudios Marinos que lleva más de una década trabajando en Gandia.

Prieto resaltó que se trata de «uno de los hitos más importantes en materia de investigación en nuestra ciudad» ya que "situará a Gandia en el epicentro de la investigación sobre el medio marino en España, consolidando la ciudad como referente en conocimiento e innovación".

Del Pino subrayó que el CSIC, con más de 17.000 trabajadores y una destacada trayectoria en investigación oceanográfica, busca con este centro reforzar el desarrollo tecnológico vinculado al mar: «Queremos que en España no sólo se investigue, sino que también se construya la equipación científica necesaria, y Gandia contribuirá». Así, destacó que el nuevo centro permitirá diseñar y probar prototipos que «posteriormente podrán ser desarrollados por la industria nacional».