Soler (PP) pone al alcalde de Badalona como referente "para combatir los problemas de inseguridad en Gandia"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, visitó el sábado pasado Gandia para participar en un acto político organizado por el partido junto con el portavoz municipal popular, Víctor Soler. Fue un diálogo distendido en un estrado ubicado en el paseo de les Germanies, a la que acudieron unas 300 personas, según fuentes del partido.

En ese evento, dentro del ciclo de charlas "Impulsa Gandia", Soler puso como referente a Albiol y su "exitoso modelo" en Badalona "para combatir los problemas de inseguridad ciudadana" que a su juicio, se producen en Gandia. Antes del acto, Albiol y Soler visitaron el edificio de la calle Perú, 57, la calle Abat Sola y otras áreas del distrito de República Argentina.

Tras la visita, y momentos antes de la charla, ambos atendieron a los medios, donde García Albiol comentó que “no era la primera vez que visitaba Gandia” y señalando que, aunque se siente “contento por recibir el cariño de su gente”, percibió “un cierto deterioro en la ciudad por la falta de control de la okupación ilegal”. Además, expresó su “preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana” y aseguró que “los alcaldes tienen margen de acción en este ámbito”, afirmando que en Gandia “se debe hacer mucho más de lo que se está haciendo”.

El alcalde de Badalona mostró su interés por participar en la jornada junto a Soler, a quien considera “la respuesta y la solución a estos problemas”, y destacó que ambos comparten “el mismo modelo de gestión en materia de seguridad”.

Público asistente. / Levante-EMV

Durante su intervención, Víctor Soler comentó que la criminalidad convencional en Gandia "se incrementó un 6,9% en 2024", una cifra que considera “especialmente grave si se compara con otros municipios similares como Alzira, Torrevieja, Elx, Benidorm o València, donde el aumento máximo registrado fue del 3,7%".

Soler atribuye este incremento al Gobierno de José Manuel Prieto, al que acusa de “constantes recortes policiales” y de una falta de “mano dura”. Por ello, manifestó su intención de recuperar las políticas de seguridad aplicadas por el PP durante su etapa de gobierno, entre las que destacó la Operación Ajedrez, "con la que se desalojaron más de 300 viviendas okupadas, y los filtros en el padrón municipal que exigían verificar la documentación de aquellos extranjeros extracomunitarios que deseaban empadronarse en Gandia".

Por su parte, García Albiol comentó que la lucha contra la okupación no es “ni de izquierdas ni de derechas”, sino una cuestión social, orientada a “proteger a los propietarios, especialmente a los de las zonas más vulnerables, que son quienes más sufren este fenómeno”. Asimismo, reclamó endurecer la ley frente a los extranjeros que cometen delitos, puntualizando que “no se trata de una política antiinmigración”, sino de exigir que la inmigración esté compuesta por personas “honradas y trabajadoras, no maleantes”.

A lo largo del evento, García Albiol mostró su respaldo a Víctor Soler, a quien definió como “la alternativa que Gandia necesita”. En sus palabras, “Gandia es una gran ciudad que necesita un gran alcalde como Víctor Soler”, y animó a los asistentes a apoyar su proyecto, de quien dijo cuenta con “ideas claras, un buen equipo y muchas ganas de volver a convertir Gandia en una ciudad segura”.