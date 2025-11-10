Tarde triunfal de los equipos del CR Inter Alpesa en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna

El CR Inter Alpesa A arrolla a un combativo Elche CRU por 80 a 0. La superioridad de los locales fue manifiesta, aunque el Elche en ningún momento bajó los brazos y a punto estuvieron en algunas ocasiones de conseguir un ensayo. La defensa del Inter Alpesa fue muy organizada y no dejaba pensar ni realizar jugadas ensayadas a los rivales.

En la primera parte, dos ensayos de Gonzalo Martín, dos de Matías Nicolás Vázquez y uno de Gor Sedrakyan, Héctor Gallego y Víctor Sieres, así como transformaciones de Matías y Eduardo Calatayud, dejaban un marcador al descanso de 45 a 0.

Los ensayos de la segunda parte fueron de Víctor Sieres, Toni Salom, Matías, Jonatan Manuel Ovejero y Jaume Martínez, todos ellos, transformados por Eduard Calatayud.

En el próximo partido, el Inter Alpesa A recibe al XV Murcia.

Una imagen del partido del CR Inter Alpesa B en Tavernes de la Valldigna / Vicent Alberola

En la misma tarde del sábado, en idéntico escenario, el Camp Vergeret de Tavernes, que registró una gran afluencia de público, el CR Inter Alpesa B superó al Paterna Ciencias Horta por 15 a 12.

Igual de ajustado que se ve el resultado, fue de disputado el partido.En la primera parte, solo un puntapié de castigo transformado por Saúl Alberola dejaba el marcador 3 a 0.

En la segunda parte, siguió el mismo guión, pero en el minuto 50, se adelantó el equipo visitante y en el minuto 68, un gran ensayo de Pau García, volvía a adelantar a los locales.

El Paterna Ciencias/Horta, empezó a apretar y solo dos minutos más tarde, en el 70, conseguía un bonito ensayo. El partido estaba muy abierto, pero los jugadores del Inter Alpesa no dejaron de creer en ellos, y fruto de la presión que fueron ejerciendo sobre los rivales, Pau García tapona un puntapié de despeje y consigue el ensayo de la victoria, que a continuación, se encargaría Saúl de transformar, quedando de momento, imbatibles en esta temporada.

En la próxima jornada los valleros visitarán al CR Edetrans Montcada con el propósito de mantenerse líderes de la categoría.