La UD Oliva no cede como líder invicto y el Villalonga CF ya es segundo sin conocer la derrota

La UD Oliva se mantiene una jornada más como líder invicto de la Liga en Segunda FFCV tras golear a la UD Alginet (4-1) en el partido de la octava fecha del campeonato.

Los olivenses suman 22 puntos por los 18 que ya tiene el Villalonga CF, segundo clasificado, también sin conocer la derrota y auténtica revelación en este inicio de curso al tratarse de un recién ascendido. Los "lloberos" han ganado 2-1 en casa al CF Cullera, al que arrebatan la segunda plaza.

En otros encuentros de la jornada, la UE Benifairó golea al Daimús CF (4-0); el Safor CF Gandia supera 2-1 al CF Miramar, la UD Beniopa cae en casa 1-2 ante el CF Orba, el CE Ròtova gana 1-4 en Bellreguard y el Real de Gandia CF empata sin goles en El Verger.

A destacar el buen momento de juego y resultados de la UD Portuarios Disarp, que escala posiciones en el grupo sexto de la categoría después de derrotar por 2-3 al Gorgos CF.