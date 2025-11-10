Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Oliva no cede como líder invicto y el Villalonga CF ya es segundo sin conocer la derrota

La UD Portuarios Disarp escala posiciones en la Liga de Segunda FFCV

La UD Oliva no se cansa de celebrar sus éxitos ligueros

Salva Talens

Gandia

La UD Oliva se mantiene una jornada más como líder invicto de la Liga en Segunda FFCV tras golear a la UD Alginet (4-1) en el partido de la octava fecha del campeonato.

Los olivenses suman 22 puntos por los 18 que ya tiene el Villalonga CF, segundo clasificado, también sin conocer la derrota y auténtica revelación en este inicio de curso al tratarse de un recién ascendido. Los "lloberos" han ganado 2-1 en casa al CF Cullera, al que arrebatan la segunda plaza.

En otros encuentros de la jornada, la UE Benifairó golea al Daimús CF (4-0); el Safor CF Gandia supera 2-1 al CF Miramar, la UD Beniopa cae en casa 1-2 ante el CF Orba, el CE Ròtova gana 1-4 en Bellreguard y el Real de Gandia CF empata sin goles en El Verger.

A destacar el buen momento de juego y resultados de la UD Portuarios Disarp, que escala posiciones en el grupo sexto de la categoría después de derrotar por 2-3 al Gorgos CF.

