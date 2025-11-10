Victor Tella, del NiE Gandia, bate un récord autonómico máster +70

Los nadadores y nadadoras másters del NiE Gandia han disputado la primera jornada de la liga de promoción en la piscina municipal de l'Alcúdia. La convocatoria reunió a 126 deportistas de 8 clubes de la provincia de Valencia.

Los integrantes del equipo máster del NiE Gandia fueron 17: Carles Diaz, Santiago Miralles, Paco Escrivá, Javier Morant, Luis Cervera, Luis Zayas, Pilar Martí, Rafa Férnandez, Sara Cebrián, Joan Muñoz, Pura Pastor, Víctor Tella, Victor Moreno, Silvia Vilar, Javier Rodríguez, Carlos Martín y Rubén Huerta.

Cabe destacar que el nadador del NiE Gandia, Victor Tella, ha batido el récord autonómico en la prueba de 100 metros braza con un tiempo de 1:39.47 en la categoría + 70.

La próxima competición será el II Open Máster en Gandia, donde se espera la participación de muchos nadadores y nadadoras de la categoría procedentes de la Comunitat Valenciana y de fuera de ella.