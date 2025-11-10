La VIII Fira Arrela’t de Palmera supera de nou totes les expectatives
Centenars de persones disfruten dissabte i diumenge de les activitats programades per l'Ajuntament
La plaça de l’Ajuntament de Palmera ha tornat a omplir-se aquest passat cap de setmana amb motiu de la huitena edición de la Fira Arrela’t, una cita ja consolidada al calendari comarcal que ha superat, un any més, totes les previsions d’assistència i participació.
Centenars de persones procedents de municipis veïns s’han acostat per gaudir d’un esdeveniment que combina artesania, productes de proximitat i activitats culturals i familiars.
L’obertura del Mercat de la Terra dissabte a la vesprada va marcar l’inici d’un intens programa en què el públic va poder adquirir productes sostenibles i elaboracions artesanes de la mà de productors locals.
La bona afluència va continuar al llarg del cap de setmana, convertint el recinte en un espai de trobada referent per al consum responsable i el comerç de proximitat.
La programació va destacar per la seua varietat i per l’elevada participació del públic infantil, que va gaudir de tallers educatius, gimcanes temàtiques i activitats creatives realitzats per Tempra Tallers Creatius i Alma Tallers Creatius. Els més menuts també van vibrar amb l’actuació de Dani Miquel, que va congregar nombroses famílies davant l’escenari.
La música en directe va ser protagonista amb diversos concerts, entre ells el del grup Puerta 9, així com la nit de tributs a “The Police” i “Héroes del Silencio”.
L’ambient festiu també va comptar amb el tradicional “destapa’t” i amb la participació de la Muixeranga de la Safor, que va oferir una exhibició molt aplaudida.
Un altre dels moments destacats va ser la partida de pilota valenciana al carrer La Séquia, que va reunir aficionats i curiosos i va reivindicar la pràctica d’un dels esports més arrelats del territori.
El diumenge, la jornada es va iniciar amb una bunyolada i un esmorzar popular, mentre que les racions preparades per les comissions festeres al migdia van completar l’oferta gastronòmica.
La presentació del llibre Memòria del fang, de Rose Hurtado, Ricard Chulià i Pau Alabajos, va posar el toc literari i reflexiu al programa així com el lliurament de premis del concurs Citri Relats.
Des de l’Ajuntament de Palmera, l’alcaldia i la regidoria de Cultura han valorat molt positivament el desenvolupament de la fira, destacant “la resposta de la ciutadania, la implicació dels artesans i el comportament exemplar dels visitants, que han ajudat a consolidar Arrela’t com una fira de referència a la comarca”.
A més, han agraït el treball de totes les persones i associacions implicades i han avançat que ja es treballa en la pròxima edició.
Amb aquest èxit de participació i ambient, la VIII Fira Arrela’t reafirma la seua vocació: fer valdre la identitat local, la sostenibilitat, la cultura arrelada i el talent artesà que defineixen Palmera.
