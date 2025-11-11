Carla Bañuls Puente retoma la Copa de España tras su 23º puesto en el Europeo

La selección española ha disputado el Campeonato de Europa de ciclocross de Middelkerke (Bélgica) este pasado fin de semana. En la primera jornada se corrió la carrera de la categoría júnior con las cuatro representantes de España en liza. Aitana Gutiérrez fue la mejor ciclista nacional en el puesto 21º. Justo detrás, a unos 10” llegaban también a meta Mirari Gotxi y la gandiense Carla Bañuls Puente en las posiciones 22ª y 23ª, respectivamente. Ane Zubeldia finalizó en 36ª plaza.

Tras representar a la selección en el Europeo, Carla Bañuls Puente (Team Mirat Salamanca) retoma su participación en la Copa de España de Ciclocross, en esta ocasión como integrante del equipo de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana. Será este domingo, 16 de noviembre, en la prueba puntuable de Alcobendas.

Después, el sábado 22 de noviembre, tiene que correr una prueba de ámbito internacional en la localidad de Gurb (Cataluña), que, precisamente, coincide con la jornada de la Challenge Autonómica que tendrá lugar en Gandia, mientras que el domingo 23 afronta, de nuevo, otra prueba de la Copa de España en la ciudad catalana de Vic.