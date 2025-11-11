Centenares de personas pasaron por la Fira Internacional d’Art d’Oliva
El evento se celebró el pasado fin de semana en el Centre Polivalent
El artista invitado, Vicent Aunión, presentó una retrospectiva de su trayectoria
Miquel Font
El Centre Polivalent de Oliva acogió el pasado fin de semana la VIII Fira Internacional d’Art d’Oliva, organizada por la asociación Vivart y la Concejalía de Cultura, y que pudieron disfrutar cientos de personas.
En esta ocasión el artista invitado fue Vicent Aunión, de Bellreguard, que presentó una retrospectiva de su trayectoria, entre ellas alguna de sus curiosas esculturas, y estuvo acompañado en el acto inaugural por el fotógrafo saforense Víctor Cucart.
La feria mostró una gran variedad de obras de pintura, escultura o cerámica, de diferentes formatos y estilos de más de una veintena de artistas, entre ellas Vicenta Cano, de la UPV, Chule y Llorens en escultura, entre otros reconocidos artistas. A destacar también los trabajos de las organizadoras del evento, Lidia Carrió, de Art Events Gallery, e Isabel Navarro, de Espai Número 10, que también presentaron algunas de sus creaciones.
Además también se estrenaron los cortometrajes 'Vicens', un documental sobre el artista plástico local Miquel Vicens, con guion y dirección de José Caruana; y también 'Imágenes yacentes', con guion y dirección del mismo Vicens y montaje también de José Caruana.
Hubo además diversas "performances" y talleres de manualidades y pintura. El sábado se organizó la actividad especial Vin Arte, en el que los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de vinos y quesos y una visita guiada con explicación de todas las obras expuestas este año.
La feria tiene cada año mayor proyección y una vez finalizada esta edición las organizadoras ya trabajan para la preparación de la próxima que se celebrará en noviembre de 2026 en el mismo Centre Polivalent.
