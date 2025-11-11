El CF Miramar compite bien pero cae en el campo del líder Levante UD "D"

El CF Miramar vende cara su derrota en el campo del líder Levante UD "D" (3-2), en partido de la 8ª jornada de la Liga Autonómica Valenta. El conjunto de la Safor visitaba la ciudad deportiva de Buñol con la clara convicción de competir contra el líder de la liga. Con un plan de partido bien marcado, el equipo miramarino juntaba líneas y cerraba espacios con la clara idea de no dejar correr a las extremas levantinas y aprovechar cada robo de balón para acercarse al área rival. El partido iba transcurriendo según lo previsto con el dominio local, pero sin remates claros a portería y con acercamientos del CF Miramar al área contraria, generando peligro. A falta de dos minutos para el descanso el equipo levantinista conseguía adelantarse en el marcador.

El inicio de la segunda parte no fue el deseado, ya que un error defensivo permitía ampliar la ventaja a las locales. A partir de ahí, el conjunto miramarino reacciono y empezó a crecer en el partido, lo que permitio reducir diferencias. Pero el equipo granota volvía a ampliar su ventaja y, a falta de 15 minutos, llegaba a el 3-2 definitivo. El cuadro de la Safor apretó en los últimos minutos en busca del empate, pero sin éxito. Los goles miramarinos fueron obra de Neus y Nerea.

A pesar de no conseguir los resultados deseados, el conjunto miramarino se encuentra en buena dinámica de juego y ritmo con confianza en que los resultados llegaran, ya que está compitiendo muy bien y con la cabeza bien alta de cara a los próximos encuentros.

Por otro lado, el CF Gandia cayó 3-0 ante el CDSB Ontinyent en partido de la Liga Valenta de 1ª Regional, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.