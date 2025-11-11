Èxit històric: Palmera puja a 1ª Autonòmica com a campió de segona de "pilota grossa"
Waldo Vila i Baldo Guitart posen el colofó a una gran temporada del club de la Safor
La setena edició del Campionat Autonòmic de pilota grossa Espai Trinquet es va tancar aquest cap de setmana a la localitat del Pinós amb sis finals de diverses categories. Quatre equips del CPV Abdet, CPV Parcent i CPV Palmera són els equips campions.
Per a concloure el dia de pilota grossa al Pinós es va disputar la final de la segona categoria amb els equips del Genovés, format per Carles Úbeda, Jorge Perales i Juan Sanchis, contra el CPV Palmera, amb Waldo Vila i Baldo Guitart. Els de la Safor es van endur l’últim títol en joc per un marcador de 0 a 2.
Silvia Verdú, alcaldessa del Pinós; José Àngel Pérez Verdú, regidor del Pinós; Vicent Molines, president de la FPV; Bea Gavilà, vicepresidenta de la FPV, i Joan Talavera, en representació d’Espai Trinquet, van ser els encarregats de lliurar els premis i trofeus als finalistes.
Per a l'equip de Palmera este títol suposa el colofó a una campanya històrica. Amb l'ascens a 1a Autonòmica assegurat en qualitat de finalista, Waldo i Baldo no van deixar perdre l'oportunitat de ser campions. Dos companys i amics que van començar l'aventura de la "pilota gossa" com una mena de fer esport i que han triomfat.
Baldo li va dedicar la victòria a son pare, Pierre Guitart, que va faltar ara fa quasi un any. De fet, el jugador piler va lluir després de la partida una samarreta amb la qual son pare va ser campió nacional de tenis taula, que era l'esport que practicava.
Des de l’Ajuntament de Palmera feliciten el seu equip i destaquen la trajectòria impecable dels jugadors, que han demostrat constància i un alt nivell tècnic durant tota la competició.
Cal recordar que Palmera compta amb un trinquet de "pilota grossa" des de juny de 2024, una modalitat accessible i recomanada per a tots els públics, des dels més menuts fins a la gent gran, per les dimensions reduïdes de la pista i que es juga amb una pilota més gran de l'habitual i que no fa mal.
