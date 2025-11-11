Gandia acoge la VI Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC con cambios importantes en el circuito

Este domingo 16 de noviembre a partir de las 09.30 horas se celebrará en Gandia la sexta edición de la Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC, un evento que combina deporte, compañerismo y networking, y que se ha consolidado como uno de los referentes de la comarca en actividades corporativas y de bienestar laboral.

La salida y la meta estarán situadas en la avenida dels Esports, frente al colegio Gregori Mayans, y el recorrido tendrá aproximadamente 6 km que discurrirán por el barrio de Corea y el centro de la ciudad. Los cambios en el circuito son más que notables, dado que hasta ahora se había anunciado que el inicio y el final serían en la plaza del Jardinet y que dicho barrio sería el centro neurálgico de la jornada.

Según ha explicado Elena Moncho, regidora de Empresas y Ocupación, la participación ha registrado un incremento del 15 % respecto al año anterior, superando las 2.500 inscripciones de empleados de más de 120 empresas de la comarca. "Nos alegra ver que no solo participan grandes empresas, sino también pequeñas compañías de 1 a 4 personas, lo que demuestra la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar de los trabajadores", señala. Moncho destaca también la alta participación femenina, que este año supera a la de hombres, y recordó la importancia del desfile de empresas, en el que todos los equipos posarán juntos para la foto oficial.

Por su parte, Jesús Naveiro, regidor de Deportes, subraya que la carrera está abierta a todos los niveles físicos, y que se puede completar corriendo o caminando. "Es un día de deporte, diversión y convivencia entre empresas", apunta, destacando la colaboración de asociaciones del barrio de Corea, como la Asociación de Vecinos, el Consell dels Joves y las fallas del barrio (Marqués de Campo, Perú, Jardinet, Serpis, Corea y Màrtirs). Además, este año se ha incorporado un tren de salida más organizado, así como una vuelta de reconocimiento antes de la carrera para que todas las empresas participantes puedan lucir sus camisetas, algunas de las cuales optarán al premio a la más original.

Boscà, Moncho y Naveiro, en la rueda de prensa de la Cursa de les Empreses / Natxo Francés

Vicent Boscà, presidente del CA Safor Teika, detalló que los dorsales se podrán recoger el sábado 15 de noviembre, de 18:00 a 20:30 horas, en la nueva sede del Club (Avinguda del Grau, 42), y el mismo domingo de 7:30 a 8:30 horas en la zona de salida-meta.

La jornada incluirá también la entrega de trofeos, bolsas del participante, premios individuales y por equipos, y un almuerzo valenciano amenizado por DJ Silencioso, fomentando así la interacción entre profesionales en un ambiente relajado y festivo.

El recorrido de la carrera incluirá calles y zonas emblemáticas de Gandia, pasando por la plaza Major, calle Major, plaza de l'Escoles Pies, barrio del Raval, calle Oliva, Parque d'Àusias March, pasarela del río Serpis, Palau Ducal y la calle Carmelites hasta llegar a la meta en avenida dels Esports. Los participantes pueden consultar todos los detalles del recorrido, reglamento y premios en la web oficial de la Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC (https://cursaempresessafor.com) y en sus redes sociales.

La Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC cuenta con la colaboración de ESIC Business & Marketing School, el Ayuntamiento de Gandia, FAES, empresas patrocinadoras y las asociaciones del Barrio de Corea, consolidándose como un evento que no solo promueve la práctica deportiva, sino también la cohesión empresarial y el bienestar colectivo.