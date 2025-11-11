Gandia blinda la «anella verda» que unirá sus grandes áreas protegidas

El Ayuntamiento de Gandia lleva muchos años trabajando en un ambicioso proyecto ambiental que consiste en unir, mediante corredores pisables ajardinados, los grandes espacios protegidos que rodean la ciudad. La intención es que, en un futuro no lejano, una persona disponga de largas rutas en perímetro de la ciudad, de manera que pueda circular de un lugar a otro, a pie o en bicicleta, sin necesidad de atravesar el hormigón del casco urbano.

De eso trata el Plan Especial de l’Anella Verda, que ahora acaba de entrar en fase de exposición pública y que ha sido avalado por organismos ambientales y territoriales de todas las administraciones. En cierta medida, este «anillo» verde conectará espacios tan grandes como el Paisaje Protegido del Serpis, el Marjal de la Safor, la playa de l’Auir, el cauce del barranco de Beniopa o las áreas forestales que discurren hacia Marxuquera.

Este proyecto, dirigido desde el departamento de Medio Ambiente, en cierta medida da sentido a muchas actuaciones que ya se han hecho, como la apertura de sendas y caminos o a la habilitación de jardines más o menos grandes que forman parte de ese anillo.

Daniel Muñoz, director de Medio Natural de Gandia, señala a este periódico que la tramitación administrativa que ahora se somete a información ha durado un año, y que posteriormente se pasará a otra fase, igualmente compleja, que consiste en blindar esos espacios para el futuro. Eso se hará mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que calificará como suelo no urbanizable de protección toda esa superficie verde.

Gandia será la primera gran ciudad valenciana que ha sido capaz de diseñar y ejecutar paulatinamente grandes espacios interconectados que, como señalan expertos en medio urbano, también son vías de escape. Lugares donde se puede huir del ajetreo de la ciudad sin necesidad de recorrer varios kilómetros.

La idea ha sido recogida de otros ayuntamientos, pero también son muchos los que han visitado Gandia para interesarse por estas actuaciones y, sobre todo, su tramitación administrativa.

Esta «Anella Verda», además de imprimir confort y calidad urbana, tiene otros beneficios, como servir de elemento protector contra inundaciones, especialmente en el caso del río Serpis y el barranco de Beniopa, o la mitigación de los efectos del cambio climático. Es, como recoge la memoria que ahora se aprobará, «canalizar el enorme trabajo realizado durante los últimos 40 años en gestión del territorio y el medio ambiente».