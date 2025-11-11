En Gandia cuesta más encontrar un piso de alquiler que en València

Gandia sigue siendo una de las ciudades de España con mayor demanda de alquiler sobre la oferta existente, y en este sentido está en el puesto 53, de un listado que incluye también a las capitales de provincia, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista correspondiente al tercer trimestre, basándose en los anuncios insertados en esta misma página.

El precio medio de alquilar una vivienda en Gandia es de 811 euros. Justo detrás de Gandia, en el lugar 54, aparece la capital, València, con un precio medio de 1.358 euros. Según el mismo estudio Oliva está en el lugar 97, aunque con una renta mayor que Gandia, 881 euros.

Otras ciudades que aparecen en puestos superiores a València son Torrent (23), Paterna (25), Moncada (44), y Puerto de Sagunto (47).

Las ciudades alrededor de Madrid y Barcelona son las más demandadas de España para encontrar un piso de alquiler frente a su oferta existente en Idealista, y 12 de las 15 primeras posiciones son localidades de la periferia, encabezando Leganés y Móstoles, ambas en la provincia de Madrid, junto a Hospitalet de Llobregat y Terrassa, a las afueras de Barcelona.