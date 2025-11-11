Gandia empieza a vallar el edificio de la calle Perú

El Gobierno de Gandia ha empezado a vallar el edificio de la calle Perú, 57, que ya estaba parcialmente tapiado. Los trabajos, para los que el ayuntamiento destina 30.000 euros, empezaron hace unos días. Esta medida, anunciada a finales de octubre, se adopta de manera provisional para evitar el intrusismo y la ocupación ilegal de las viviendas.

En concreto, se limpiará el interior, para vaciarlo de muebles y enseres que todavía quedan, y se tapiarán las plantas baja y primera con planchas de hierro. El cercado seguirá mientras dure el litigio judicial entre el ayuntamiento, propietario del inmueble, y la empresa que construyó y gestionó en su día este bloque de 83 viviendas destinadas al alquiler asequible.

Hace un mes el PP presentó una moción al pleno para exigir una "solución inmediata", y el Gobierno local contestó que además del inminente vallado se incrementará la vigilancia.

El edificio está situado junto a un instituto de Secundaria. / J.C.

Pero, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo local pidieron a los populares calma, ya que el ayuntamiento no está por la labor de pagar la indemnización de 19 millones de euros que exige la promotora, Immobles Reunits de Catarroja, al considerar que gran parte de la responsabilidad que derivó en el abandono del edificio es de la propia mercantil que construyó la finca. La intención del Gobierno local es vender la finca a otro promotor que pueda rehabilitar las viviendas y volver a sacarlas al mercado.

Con todo, desde el ayuntamiento son conscientes de la necesidad de mantener limpio, cerrado y vigilado este edificio, por el que pasan por delante cada día centenares de jóvenes que estudian en el cercano instituto Tirant lo Blanch.