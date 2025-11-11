Gandia felicita a los campeones nacionales sub15 en halterofilia

El Ayuntamiento Gandia felicita públicamente a dos deportistas del Atlético Club Gandia de Halterofilia por sus éxitos en el Campeonato de España de la categoría sub15.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han dado la enhorabuena a Javier Zambrano y Yuna López, acompañados por la presidenta del club, Lola Martínez.

Ambos deportistas destacaron por encima del resto durante la celebración del Campeonato de España sub15 celebrado hace un mes en Cullera. Tanto el alcalde como Naveiro aprovecharon el encuentro para reconocer el gran resultado obtenido y les animaron a seguir trabajando para avanzar en sus carreras deportivas.

Javier Zambrano y Yuna López firmaron un triplete triunfal de oro. El primero ganó tres medallas de oro en la categoría de 56 kgs al ser primero en Arrancada, Dos Tiempos y Total Olímpico, mientras que la fémina hizo exactamente lo mismo en la categoría de 48 kgs.

A las tres preseas de oro conseguidas por ambos deportistas en la clasificación individual, hay que añadir una cuarta como integrantes de la selección de la Federación de la Comunitat Valenciana. Y es que el combinado autonómico fu el campeón por equipos en el Nacional, tanto en chicos como en chicas.