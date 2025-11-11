El "llobero" José Luis Pascual se adjudica el Open 200 Ciudad de Castalla

El vecino de Villalonga, José Luis Pascual, se ha proclamado campeón del Open 200 Ciudad de Castalla de Billar, una prueba del ranking autonómico que reunió a cerca de 60 jugadores de toda la Comunitat Valenciana.

En uno de los escenarios más emblemáticos de España para la práctica del billar, el jugador del Chef Amadeo Gandia Billar Club protagonizó un torneo espectacular, con una semifinal de infarto (40-39) y una gran final que se decidió en muerte súbita tras empatar a 40 puntos. Con una media de 1.200, demuestra el excelente momento de forma en el que se encuentra.

Su próxima competición será el Campeonato de España en Palma de Mallorca, a finales de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Villalonga-Vilallonga felicitan públicamente a su campeón