Pleno de victorias para los alevines autonómicos del CV Gandia

Los equipos alevín femenino y masculino autonómicos del Club Voleibol Gandia han iniciado la temporada con un rendimiento sobresaliente, consiguiendo pleno de victorias en la primera jornada de competición.

El alevín femenino protagonizó una excelente actuación, imponiéndose por 2-0 y 2-0 frente al Club Voleibol Arenas Gandia y por 2-1 ante el CV Real de Gandia. Las jugadoras mostraron un gran trabajo en equipo, buena actitud y una notable mejora en su juego colectivo, reflejo del esfuerzo realizado en los entrenamientos.

El alevín masculino no se quedó atrás, logrando también tres victorias: 2-1 ante el CV Catarroja, 2-0 ante el CV Arenas y 2-0 contra el CV Valencia. Los chicos ofrecieron un juego sólido y muy competitivo, destacando por su intensidad, concentración y compañerismo.

Ambos equipos arrancan la competición autonómica con paso firme y mucha ilusión. Sin duda, estas jóvenes promesas representan el futuro del club, dejando claro que el voleibol gandienses tiene un gran porvenir.