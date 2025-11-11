Tigres de Gandia también es campeón de España con la selección de la Comunitat Valenciana

Tigres de Gandia está de dulce. Después de su ascenso a la élite nacional, la categoría de Oro del béisbol español, como campeón de la competición de Plata, y su dominio en el campeonato autonómico, ahora, varios de sus integrantes han brillado con la selección de la Comunitat Valenciana que se ha proclamado campeona de España sub22 en una competición disputada en la capital de la Safor y Valencia.

Este título, logrado en un vibrante torneo, pone fin a una sequía de ocho años sin conseguir el primer puesto en ninguna categoría del béisbol en selecciones autonómicas, marcando un punto de inflexión y demostrando el excelente nivel de formación que tienen los jugadores de los clubes de nuestra región.

El equipo valenciano demostró un rendimiento sobresaliente durante toda la competición. Tras una fase de grupos impecable, superaron con contundencia a la Selección de Madrid en la semifinal con un marcador de 7 carreras a 1, asegurando su plaza en el partido decisivo.

La gran final midió a la Comunitat Valenciana contra la siempre poderosa selección de Cataluña. En un duelo de alto voltaje, los valencianos supieron mantener la cabeza fría y desplegaron una ofensiva determinante para imponerse por 8 carreras a 4, sellando así la medalla de oro y desatando la merecida celebración.

Por parte de Tigres de Gandia han formado parte de la selección Moisés López, elegido jugador más valioso del Campeonato de España por la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS), un reconocimiento a su rendimiento integral y liderazgo, siendo un motor ofensivo y defensivo clave para la consecución del título.

También participaron Josué Betazagatti, Miguel Lezama y Jonathan Nava, así como el líder de la "manada", Jorge Méndez en calidad de mánager).

La Federación de Béisbol de la Comunitat Valenciana extiende sus más sinceras felicitaciones a todos los jugadores, cuerpo técnico y clubes implicados por este histórico logro. Este oro no solo premia el esfuerzo y la dedicación, sino que impulsa con una enorme energía el futuro del béisbol.