Tres derbis "saforencs" en la tercera ronda de La Nostra Copa

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana confirma los horarios de los partidos de la tercera ronda de La Nostra Copa a partido único, en la que participan siete clubes de la Safor. La UE Tavernes sigue exento por ser de la categoría Lliga Comunitat.

Esta eliminatoria contempla tres derbis "saforencs", destacando el que disputarán en el Camp El Morer los primeros equipos de la UD Oliva, líder de Segunda FFCV, contra el CF Gandia, segundo clasificado de Primera FFCV. El choque está fijado a las 20 horas de este miércoles, 12 de noviembre.

También sobresale otro enfrentamiento como es el Villalonga CF vs CE la Font, es decir, otro Segunda frente a otro Primera, por lo que el choque será en el campo de los "lloberos". El encuentro también es a las 20 horas de este miércoles, 12 de noviembre.

La UE Benifairó y la UD Portuarios dirimirán el tercer derbi comarcal, que en este caso se disputará en la localidad de la Valldigna. Se trata de dos equipos rivales en la Liga de Segunda FFCV 2025-2026. El enfrentamiento se anuncia a las 20.30 horas de este miércoles, 12 de noviembre.

El último enfrentamiento ha querido que el CF Simat, de Primera FFCV, tenga que visitar el campo del CD Llosa, de Segunda FFCV. La confrontación es a las 20.30 horas de este miércoles, día 12. Los simateros están eufóricos tras ser los primeros en acabar con la imbatibilidad del CF Gandia en la Liga.