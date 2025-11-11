La UE Tavernes "B", único invicto en la Liga de Tercera FFCV

Otro de los equipos de fútbol de Tavernes de la Valldigna que está protagonizando un buen inicio de temporada es el de la UE Tavernes "B" (Athletic la Vall CF), único que queda invicto en el grupo décimo de la Liga en Tercera FFCV.

El conjunto vallero es el cuarto clasificado con 15 puntos, a 3 de los colíderes CF Promeses Sueca "B" y Racing Rafelcofer, que cuentan con 18, y a 1 del Senyera CF, que ocupa el tercer puesto.

El balance del filial de la UE Tavernes es de cuatro triunfos y tres empates en los siete encuentros disputados, uno menos que los tres equipos que figuran por delante en la tabla.

La UE Tavernes "B" es un equipo joven, muy renovado respecto a la campaña anterior con muchos jugadores procedentes del juvenil vallero que han engrosado sus filas, hecho que no sucedía desde hace tiempo, todo ello gracias al trabajo de los dirigentes del Tavernes y At. la Vall con un buen programa de rejuvenecimiento de la plantilla. El equipo está funcionando con un objetivo principal, que es ascender a segunda.

A los órdenes de Jordi Bofi "Toti" y Vicent Sánchez con Juan José Tur de ayudante y delegado, la UE Tavernes "B" venció por 3-0 al Villalonga CF "B" el pasado fin de semana.

En otros encuentros de la 8ª jornada, el CE Ròtova "B" superó 3-2 al Safor CF Gandia "B"; el CE Conde al Pego CF por 4-2; el Benirredrà CF se impuso al CD Xeraco por 0-2 y el Racing Rafelcofer CF pudo con el CF Simat "B, 2-1.