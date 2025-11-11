La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia

El Ayuntamiento de Gandia podría perder mucho dinero en subvenciones extraordinarias de la Diputación de València si la vicepresidenta de esta institución, Natàlia Enguix, cumple con lo que acaba de anunciar.

Enguix, de la formación La Vall Ens Uneix, ha reprochado lo que para ella son «insultos» y «mala educación» del concejal gandiense Vicent Mascarell, que también es miembro de la diputación y secretario de Organización del PSPV, tanto a raíz de un enfrentamiento mantenido este martes durante una comisión de la institución provincial como por comentarios de Mascarell en redes sociales. «Se llenan la boca de denunciar las políticas del odio, pero ellos se dedican a lo mismo», dice Enguix.

Según la vicepresidenta, las continuas declaraciones del dirigente socialista, con quien ha mantenido no pocos rifirrafes en los últimos meses, constituyen «un descrédito para la política», y añade que «la mala educación no puede recibir ayudas extraordinarias de la diputación».

Por todo ello anuncia que, desde ahora, la diputación «suspende las ayudas extraordinarias a Gandia», algo que, en todo caso, deberá ser ratificado por el equipo de Gobierno, compuesto mayoritariamente por el grupo del Partido Popular. Aun así, y haciendo gala de su capacidad de condicionar las políticas en la diputación, Enguix asegura que esos «ataques e insultos» del diputado provincial, concejal en Gandia y secretario de Organización del PSPV, «va a salirle por un pico a su ciudad», y concluye, dirigiéndose a Mascarell, que «cuando dejéis de utilizar el insulto y la burla com argumento os daremos las ayudas».

Lo que Gandia puede perder por esta insólita decisión es mucho. En primer lugar, los cien mil euros que le corresponden para acciones que fomenten el turismo, pero también tiene pendientes entre uno y dos millones de euros de los Planes Provinciales de Inversión, o la ayuda de cerca de un millón, todavía no concretada, que el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, había previsto solicitar para terminar el trinquet municipal de pilota valenciana.

«Ahora si quieres vas y le cuentas a tu alcalde que por tu culpa ha perdido más de un millón de euros», le ha dicho Enguix a Mascarell, quien añade que, en lo que de ella dependa, «no vamos a consentir que salga gratis esta manera zafia de hacer política».

En la comisión de esta mañana el enfrentamiento verbal entre la dirigente de Ens Uneix y el del PSPV ha llamado la atención del resto de diputados, que han mostrado su sorpresa. Mascarell espetó a Enguix que «parece mentira» que haya militado en este partido, mientras que la también concejala en Ontinyent ha respondido que «por gente como tú no volveré a militar en la vida en el PSPV».

No son insultos

En respuesta al anuncio de Enguix, Vicent Mascarell niega la falta de educación y los insultos de los que ha sido acusado. «Son declaraciones políticas que hago como diputado o como secretario de Organización del PSPV», indica. Además, Mascarell aclara que parte de las ayudas que Gandia tiene que recibir de la diputación están pactadas de antemano porque se incluyen en el acuerdo por el que el PSPV votó a favor del presupuesto de la institución para este año.

Aun así, la formación socialista no descarta acciones contra Enguix y contra el ente provincial en el caso de que, efectivamente, se produzca una discriminación evidente en el reparto de ayudas.