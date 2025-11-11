Xeraco también pide a la Generalitat un centro de día para personas mayores

La necesidad de construir centros de día para personas mayores es algo que preocupa a muchos alcaldes, conscientes de que la esperanza de vida se va prolongando y eso, junto a los cambios sociales, genera situaciones de soledad y déficits en la asistencia a los ancianos.

Por ese motivo, numerosos ayuntamientos han abierto procedimientos para intentar que, bien por iniciativa privada o bien mediante fondos públicos, se construyan centros de día donde estas personas puedan mantener una dinámica de relaciones sociales.

El colegio Joan Martorell de Xeraco. / Levante-EMV

La última de estas propuestas ha salido del Ayuntamiento de Xeraco. El alcalde de esta localidad, Avelino Mascarell, junto con las concejalas Amparo Barrios y Ubalda Balaguer, se han reunido con el director general de Infraestructuras Sociosanitarias de la Generalitat, Borja Ottobrino, para proponer que el edificio de las escuelas viejas pueda habilitarse como futuro Centro de Dia.

Con la unificación de las escuelas, un proyecto que está ahora mismo en ejecución, este espacio quedará en desuso, y desde el ayuntamiento "queremos avanzar y empezar ya a trabajar en los trámites y en la valoración del proyecto", indica el alcalde en un comunicado. "El objetivo es no esperar a que el edificio quede libre y poder agilizar los pasos necesarios para ofrecer un servicio fundamental para el bienestar de las personas mayores de nuestro pueblo", concluye Avelino Mascarell.