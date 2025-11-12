Compromís arremete contra la "amenaza" de Enguix de dejar a Gandia sin ayudas de la diputación

La concejala coportavoz del grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Gandia, Esther Sapena, ha arremetido contra "la amenaza" anunciada por la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, de suspender las ayudas a la ciudad de Gandia a raíz de un enfrentamiento verbal que la dirigente de La Vall Ens Uneix ha mantenido con el también concejal socialista gandiense y secretario de Organización del PSPV Vicent Mascarell. Se trata de ayudas de la diputación que podrían superar el millón de euros, perjudicando así a los ciudadanos de Gandia.

Sapena ha lamentado que “la ciudad de Gandia sea castigada injustamente por motivos políticos" y ha expresado que "no hay ninguna razón objetiva" que justifique que la diputación retire o no apruebe subvenciones extraordinarias para Gandia.

Desde Compromís consideran que la decisión anunciada por la vicepresidenta Enguix "castiga directamente la ciudadanía y pose en riesgo oportunidades de desarrollo económico, turístico y social". “Esta decisión no afecta solo un gobierno municipal, sino miles de vecinos y vecinas que confían en proyectos que generan ocupación y actividad en la ciudad”, ha añadido Esther Sapena.

Sobre esta polémica, Compromís de Gandia ha querido interpelar también el portavoz del Partido Popular a Gandia, Víctor Soler, y su grupo municipal. "Nos gustaría saber qué opinan de esta medida, porque los votantes del PP también son gandienses y también se verían perjudicados por una decisión arbitraria adoptada por sus socios a la Diputación". "Si realmente defienden los intereses de Gandia, el PP tendría que pedirle que retire las amenazas inmediatamente", señala Sapena.

La concejala de la formación valencianista ha recordado que en todos los municipios, sean del color político que sean, hay ciudadanos que piensan libremente, y que las instituciones tienen que servirlos por igual. “No podemos permitir que volvamos a aquellas épocas oscuras donde el PP y el PSOE se repartían las ayudas de forma arbitraria según el color del gobierno municipal. Esto es inadmisible".

Para Compromís, este episodio pone de manifiesto "un modelo injusto y opaco de reparto de fondos públicos", que, en su opinión, "contradice los principios de transparencia e igualdad entre municipios". Sapena exige que la Diputació de València "rectifique a la vicepresidenta Enguix y garantice que Gandia reciba las ayudas comprometidas con criterios objetivos y equitativos, no por conveniencia partidista. Gandia merece respeto y un trato justo. Las instituciones están para servir la gente, no para utilizarlas como herramienta de venganza política”, ha concluido la coportavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Gandia.