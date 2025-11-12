Gandia avanza el plan para garantizar la mayor inversión de las últimas décadas

El Ayuntamiento de Gandia no quiere que se pierda ni un minuto en los trámites para garantizar la que va a ser una de las mayores inversiones privadas de la última década en este municipio y en el vecino de Bellreguard.

Por eso el Gobierno local ha aprobado en su habitual reunión semanal el convenio a tres bandas con la empresa Grimalt Patrimonial, la dueña de la marca Ale Hop, y con Pavasal, para la ejecución de obras en el polígono de Sanxo Llop compatibles e imprescindibles para la construcción del gran centro logístico que Ale Hop ha anunciado sobre una superficie de 325.000 metros cuadrados a caballo entre Gandia y Bellreguard.

Esa actuación se está tramitando a través de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), que gestiona la Generalitat, y contempla una inversión de unos 120 millones de euros y la creación de cerca de mil empleos.

Gandia se adelanta a la aprobación del PIA, que no tiene fecha, y aprovechando las obras de urbanización del polígono de Sanxo Llop, ejecutará infraestructuras básicas que alcanzarán después el área logística de Ale Hop. Así, cuando se levante el complejo, solo habrá que conectar los servicios básicos.

Se trata de sistemas de telecomunicaciones, enganches de agua potable, de alcantarillado y pluviales, vías de comunicación y, muy importante, la red eléctrica que debe suministrar energía, no solo a ese lugar, sino también a distintos municipios del sur de la comarca.

El convenio de Gandia y Ale Hop ha incluido a Pavasal justamente porque esta empresa es la que está ejecutando las obras de urbanización en Sanxo Llop, de manera que le resultará más fácil y será más rápido cumplir con el proyecto.

Entre el polígono gandiense, delimitado hacia el sur por el hospital comarcal Francesc de Borja, y el futuro centro logístico de Ale Hop se encuentra la autovía del acceso sur al puerto de Gandia, y bajo esa vía de cuatro carriles deberán discurrir algunas de las infraestructuras que se van a ejecutar.

La directora de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, ha señalado que con este convenio el ayuntamiento «se adelanta» al PIA, y se une a otras actuaciones, como el convenio que se tendrá que firmar con Bellreguard para el otorgamiento de licencias incluidas en el proyecto de Ale Hop.

El centro logístico fue anunciado hace poco más de un año por el responsable de la empresa, Vicent Grimalt, en un acto celebrado en la actual nave que la mercantil tiene en Bellreguard. Hasta allí se desplazaron la alcaldesa de esa localidad, Cristina Mateu, el de Gandia, José Manuel Prieto, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Una larga tramitación

Si bien la Generalitat sigue tramitando la actuación del PIA, no hay fecha para su aprobación definitiva. Se trata de un trámite largo porque no solo supone una reclasificación urbanística y de usos del suelo en los términos de Bellreguard y Gandia, sino que también condicionará toda la actuación a la ejecución de infraestructuras de todo tipo, vista la enorme superficie que abarca y a la movilidad que también generará.

Según se dijo entonces, el proyecto, que adoptó el nombre de «Activa Safor», contempla la ordenación y la promoción de una plataforma logística, oficinas y centro de I+D+i para la actividad comercial de Grimalt Patrimonial justo al lado de donde Ale Hop ya dispone de una nave.

En aquel momento el presidente de la Generalitat ya anunció que iniciativas empresariales de esta envergadura obligaban a acelerar trámites de infraestructuras a gran escala que beneficien a la Safor, como es el caso de la prolongación de la autovía CV-60 entre Gandia y Palma de Gandia, y su desdoblamiento hacia l’Olleria, o el Tren de la Costa, que de momento se ha quedado en un tranvía Gandia-Dénia que sigue sin fecha de inicio.

Esta es la primera vez que la Generalitat tramita un Proyecto de Interés Autonómico que afecta a dos términos, y es evidente que su repercusión excede los municipios de Gandia y Bellreguard para alcanzar el conjunto de la Safor e incluso de comarcas vecinas.