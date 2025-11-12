Un monolito que espera a su alcalde

El Gobierno de Palmera ha ubicado un monolito en el cementerio municipal para recordar a las víctimas de la represión franquista tras la Guerra Civil, pero, en el fondo, con la esperanza de que allí reposen los restos mortales de un alcalde, Juan Serra Balaguer, que fue fusilado en el Paredón de Paterna el 9 de mayo de 1940 y lanzado su cadáver a la fosa 114. Ahora bien, la cuestión es que no se sabe si este objetivo se podrá cumplir, porque Serra aún sigue sin identificar.

Una sobrina ha accedido a facilitar ADN para el banco de datos, aunque lo ideal sería que lo cedieran familiares de segundo rango.

El monolito se compone de arena roja, dos arbustos de laurel y una peana, además de la reserva del suelo por si llegaran los restos.

Tras un juicio sin garantías Juan Serra Balaguer fue fusilado a los 26 años. Este joven socialista, chófer de profesión, presidió la gestora local para gobernar el municipio, creada tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de 1936, después de que el Gobierno Civil destituyera al alcalde Josep Lorente, a la espera de unas elecciones municipales que ya nunca se celebrarían por la sublevación de Franco y el estallido de la contienda. Se trata del único crimen de sangre del que se tiene constancia en el pueblo.

La fosa común 114 del cementerio de Paterna se conoce como «fosa de la cultura» porque allí fueron enterrados tras ser fusilados en el Paredón periodistas, editores, ilustradores, representantes de entidades culturales, alcaldes, concejales y maestros.

El año pasado el Gobierno de Palmera, en cumplimiento de la legislación vigente sobre memoria democrática, se marcó como objetivo rescatar su figura y darla a conocer entre las actuales generaciones. El municipio recibió en 2024 una subvención de 90.000 euros por parte de la Diputación.

Según Matías Alonso, coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica, a esta fosa fueron lanzadas 202 personas, pero se han recuperado 174 cuerpos y solo se han identificado a 30.

Dentro del proyecto de Palmera, encargado al arqueólogo Josep Gisbert, se buscó también si existían refugios antiaéreos, como había sugerido la memoria oral. Sin embargo, esta búsqueda se ha dado por fallida, ya que sólo se han encontrado unas rampas de acceso junto a una fachada lateral de la iglesia y en la calle Doctor Fleming, pero no el resto de obra civil.

El memorial también servirá para el recordar a un sacerdote, Domingo Sivera Ibiza, que está enterrado en Oliva. Nacido en Oliva en 1869, fue cura de Beniatjar y de Palmera entre los años 1900 y 1905. También fue párroco de Rafelcofer y al final de su vida capellán de las Carmelitas de Oliva. Fue asesinado en Oliva el 17 de agosto de 1936 en el paso a nivel del tren de la carretera nacional.

Por otra parte, se trabaja en colocar once paneles en varios puntos que explican cómo era Palmera entre los años 30 y 40 del siglo pasado, entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Puntos como las rampas de los refugios, el cementerio (de 1933), el pozo, el molino arrocero, el almacén de naranjas de Martí, la Destilería Lorente, la plataforma donde discurría el tranvía Carcaixent-Dénia, la Caseta de Cándido Català y el motor de riego de Sant Antoni. Estas acciones se harán entre este año y 2026.

En los últimos años, y al albur de la memoria democrática, han proliferado en los cementerios municipales de la Safor varios monolitos en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.