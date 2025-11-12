Oliva mejora el entorno del centro de salud ante su inminente apertura
El ayuntamiento ha acometido una serie de actuaciones para mejorar la movilidad y eliminar barreras arquitectónicas
Josep Camacho
El Gobierno de Oliva ha finalizado una serie de actuaciones municipales en el entorno del nuevo centro de salud de Sant Francesc, ante su inminente apertura por parte de la Conselleria de Sanidad.
El objetivo era garantizar una movilidad segura, accesible y ordenada para toda la ciudadanía. Estas actuaciones han incluido el rebajo y adaptación de las aceras para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida; la señalización horizontal y vertical de los pasos de peatones y zonas de estacionamiento para personas con discapacidad; la delimitación y señalización de las vías de entrada y salida de ambulancias, para garantizar la correcta circulación de estos vehículos; y la mejora del entorno urbano y de los accesos al recinto sanitario, con el fin de facilitar el tráfico, tanto de vehículos como de peatones.
Por otro lado, la Conselleria de Sanidad ya ha instalado todo el mobiliario y el resto de equipos para el correcto funcionamiento, por lo que se espera que dentro de poco se abra al público.
Las obras empezaron en agosto de 2023 y acabaron el pasado mes de julio, con una inversión de 3,4 millones de euros. El nuevo edificio sanitario tiene una superficie construida de 2.000 metros cuadrados y permitirá descongestionar el resto de consultorios médicos de la ciudad.
