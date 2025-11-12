Prieto responde a Enguix: "Estoy convencido de que la diputación no dejará sin dinero a Gandia"

José Manuel Prieto, alcalde socialista de Gandia, no se ha quedado callado ante la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, que este martes anunció la "suspensión" de ayudas extraordinarias de la institución provincial a este municipio a raíz, según aseguró, de los "insultos" y la "mala educación" del diputado Vicent Mascarell, que es concejal en Gandia y secretario de Organización del PSPV.

En una declaración insólita, Enguix consideró que las "formas" usadas por Mascarell son "un descrédito para la política", y añadió que, como consecuencia de ello, las ayudas de la diputación a Gandia no se entregarán hasta que termine "el insulto y la burla como argumento". En una comisión de Hacienda, Mascarell preguntó por ayudas del ente provincial para inversiones y fomento del turismo en Gandia, momento en que se produjo el rifirrafe verbal con Enguix que derivó en esa decisión. "Ahora si quieres vas y le cuentas a tu alcalde que por tu culpa ha perdido más de un millón de euros", añadió la vicepresidenta de La Vall Ens Uneix.

En los últimos meses, Mascarell, como uno de los máximos responsables del PSPV, ha mantenido sonadas disputas políticas con Ens Uneix, la formación del alcalde de Ontinyent, el exsocialista Jorge Rodríguez, a la que acusa de colaborar en las instituciones con un PP que también se apoya en Vox para gobernar. Muchas de esas puyas se han producido en las redes sociales y han causado un indisimulado malestar entre dirigentes de Ens Uneix.

La respuesta a ese anuncio de Enguix llegó inicialmente de la dirección del PSPV y del propio Vicent Mascarell, quien consideró que las palabras de la vicepresidenta de la diputación constituyen "una inadmisible e intolerable amenaza", y volvió a remarcar que Ens Uneix "gobierna la diputación con el PP y el apoyo de la ultraderecha". Para Mascarell esas declaraciones "suponen un intento intolerable de coartar la libertad de expresión y el derecho a la crítica política, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático" y un intento de "silenciar la voz de la oposición y castigar a los municipios por el simple hecho de no someterse a sus exigencias o de expresar una opinión discrepante".

El portavoz socialista en la institución provincial, Carlos Fernández Bielsa, entró en la batalla y exigió a Ens Uneix y a Enguix que "rectifique" sus declaraciones y "devuelva el debate político al terreno del respeto democrático y la responsabilidad institucional".

Este miércoles quien también ha querido responder a Natàlia Enguix ha sido el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien, evitando el enfrentamiento directo, ha dicho que está "convencido" de que ese anuncio de dejar sin ayudas a Gandia "no se va a producir". Prieto ha recordado que "el dinero público no está al arbitrio de nadie" porque son recursos "de los ciudadanos y ciudadanas que contribuyen con su esfuerzo" y que, por ese motivo, "esperan de las instituciones que nos volquemos en las ayudas que cada ciudad necesite", como es el caso de las que ha planteado el Ayuntamiento de Gandia. "Creo que lo que se ha anunciado no se producirá y seguiremos trabajando lealmente con las instituciones, también con la Diputació de València", ha concluido el alcalde gandiense.

Hasta ahora las relaciones entre la institución provincial y el consistorio de la capital de la Safor han sido fructíferas y el trato entre sus dirigentes también muy cordial. En marcha están actuaciones como la mejora de la carretera Natzaret-Oliva a la altura del Molí de Santa Maria, por valor de más de tres millones de euros, y Gandia confía en poder acogerse al Pla de Trinquets para poder terminar el suyo, cuyas obras quedaron paralizadas por orden judicial hace años y que requiere cerca de un millón de euros para reparar los elementos deteriorados y todas las instalaciones para abrirlo.

También están pendientes ayudas para el fomento del turismo y de los planes de inversión que la diputación ofrece al conjunto de los municipios de la provincia. El Gobierno de Gandia, y de ahí el tono conciliador del alcalde, confía que este incidente no enturbie ese espíritu de colaboración que siempre ha existido con la diputación.