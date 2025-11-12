Soler sobre la polémica con la diputación: "Mompó no hará nada que perjudique a Gandia"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia y diputado en les Corts Valencianes, Víctor Soler, ha reaccionado a las declaraciones de Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València, que este martes anunció que dejaba a Gandia sin ayudas económicas extraordinarias por el comportamiento del concejal y también diputado socialista Vicent Mascarell, que es también secretario de Organización del PSPV.

Ante la envergadura y la trascendencia de las declaraciones de Enguix, que podría tener consecuencias graves para la ciudad de Gandia, Soler ha señalado, en primer lugar, que nunca compartirá decisiones que acaben perjudicando a esta ciudad. Ahora bien, a renglón seguido ha acusado de esa reacción al propio concejal Mascarell, de quien ha dicho que ejerce "violencia política verbal" con algunas de sus declaraciones. En concreto, el portavoz del PP recuerda que el edil socialista acusó al PP y a Vox de "ser ETA", de haber organizado ataques ciudadanos a la sede del PSPV en València o de faltar al respeto a una diputada del PP en les Corts con síndrome de Down, por lo que tuvo que pedir disculpas posteriormente.

Por esos motivos, Soler ha solicitado al alcalde de Gandia, el también socialista José Manuel Prieto, que destituya a Vicent Mascarell e impida que sea "el representante de Gandia" en la institución provincial porque no alcanza la dignidad que ese cargo exige. También pide Soler que el representante socialista pida perdón por sus actos.

En segundo lugar, el dirigente del PP aclara que no comparte la decisión anunciada por Natàlia Enguix porque, asegura, nunca estará de acuerdo "con acciones que perjudiquen a Gandia" y es evidente que dejar a la ciudad sin ayudas tendría consecuencias negativas.

En toda esta polémica, Soler considera que debe ejercer un papel de "mediación" para "poner paz" y lograr que "esta lamentable situación no escale más y se pueda resolver de forma efectiva". En ese sentido, lanza un capote a su grupo en la diputación, el PP, y especialmente al presidente, Vicent Mompó, de quien asegura que "no hará nada que perjudique a Gandia". Con esas palabras interpela a Mompó, al que considera "un hombre de talante abierto y pactista" para que trate a Gandia como se merece sin tener en cuenta los enfrentamientos políticos que llegan a producirse en determinados momentos. "Hay que rebajar el nivel de crispación", concluye el portavoz del PP de Gandia.