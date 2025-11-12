Tavernes permitirá a los vecinos pagar con tarjeta deudas de tasas o impuestos municipales

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna dispone de diferentes opciones para que la ciudadanía pueda hacer frente al pago de los impuestos y tasas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la manera más cómoda y flexible posible, en especial para las familias que tienen dificultades económicas.

A las opciones ya existentes hasta ahora (plan mensual de pago, sistema especial de pago para el IBI, fraccionamientos y aplazamientos, entre otros), existe también la posibilidad de efectuar entregas por anticipado de la deuda pendiente tanto en ejecutiva como en periodo voluntario de pago. Además, esos pagos se pueden hacer en el momento mediante tarjeta bancaria. Se trata de una nueva modalidad que el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna pone en marcha después de meses de análisis de los departamentos económicos municipales.

En la nueva modalidad de pago, de entrega por anticipado, las personas contribuyentes lo pueden hacer en cualquier momento de forma directa en el ayuntamiento y con tarjeta bancaria por cualquier importe de la deuda. De este modo, la deuda pendiente de pago se reducirá en el importe abonado.

En el caso de las cantidades no abonadas seguirán el procedimiento habitual dentro de la gestión tributaria y recaudación. Si expira el plazo voluntario sin haberse completado el pago, la parte pendiente entrará en periodo ejecutivo, cosa que implica la aplicación de recargos e intereses según la normativa vigente. Si el pago parcial se hace sobre una deuda que se encuentra en periodo ejecutivo, el procedimiento continuará su curso en la parte no abonada.

La alcaldesa y responsable de Hacienda, Lara Romero, explica que “sabemos que muchas familias pasan por instantes complicados, y por eso, después de meses de trabajo, ahora facilitamos los pagos de manera flexible adaptándolos a su realidad y haciéndoselo más fácil”.

“En el Ayuntamiento continuamos trabajando para facilitar al máximo a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sabemos que, a veces, los plazos o las cantidades suponen una dificultad, y por eso ofrecemos nuevas opciones de pago más flexibles y adaptadas a cada situación”, añadió la alcaldesa.