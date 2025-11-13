La 47ª Gala de l'Esport de Gandia será el jueves 27 de noviembre en el Teatre Serrano
El concejal de Deportes reconoce que "es la fecha menos mala a la que podíamos optar"
Ni los más viejos del lugar recuerdan que la Gala de l'Esport de Gandia se celebre fuera de un fin de semana. Pues este año sí. La 47ª edición de dicho acto se ha programado para el jueves, 27 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatre Serrano.
El porqué se celebra la Gala entre semana lo explica el concejal de Deportes de la ciudad, Jesús Naveiro. "Primero diré que no es la fecha que más nos gusta. En segundo lugar, quiero aclarar que Gandia tenía prevista la Gala para el sábado, 29 de noviembre" pero, añade Naveiro, "la hemos cambiado finalmente al día 27 cuando la Mancomunitat de la Safor nos comunicó que iban a hacer su Gala el viernes 28".
Naveiro argumenta que "hemos estado pensando en otras fechas, pero en el Teatre Serrano solo quedaban libres las del 6 y 7 de diciembre. Esa opción no nos gustaba porque es el inicio de un puente festivo en el que mucha gente se va fuera".
Del resto de días, aclara el edil, "tampoco ha sido posible porque el alcalde o yo mismo teníamos cerrados para otros actos y ya no nos quedaban más". En definitiva, "la del jueves, 27 de noviembre, es la fecha menos mala de las que nos quedaban, pero tendrá que ser ese día".
Llega una nueva edición de la gran noche del deporte gandiense. Una cita para reconocer el esfuerzo, la superación y el talento de deportistas y clubes. Con el lema "Superarse es crecer", la gala reconocerá los valores que definen al espíritu deportivo: constancia, pasión y compromiso.
