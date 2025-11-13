Buscan extras en la comarca para una serie de Netflix
Se valorará que residan en los puntos de rodaje: Gandia, Oliva, Piles y Pego
También se buscan personas que tengan coches de los años 80 y 90
Gandia y otros municipios de la Safor acogen un nuevo rodaje audiovisual de alcance nacional. Como ya adelantó este periódico se trata de la serie de ficción ‘En el círculo del asesino’, ambientada en España y basada en una historia real, que emitirá Netflix.
La productora, Morena Films, ha abierto un proceso de selección de figurantes. El rodaje está previsto entre los días 13 y 21 de noviembre en Gandia, Oliva, Piles, Pego y otras zonas próximas.
La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 20 y 55 años. Además, se buscan propietarios de coches de los años 80 y 90 que quieran participar junto con sus vehículos.
Se valorará especialmente que las personas candidatas residan en las zonas de rodaje, dado que las jornadas se realizarán en días sueltos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- Otra sentencia entierra el intento de silenciar las campanas de la Colegiata
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
- Gandia blinda la «anella verda» que unirá sus grandes áreas protegidas
- La polémica por el voto de una concejala bloquea el ensanche urbano de Llocnou de Sant Jeroni