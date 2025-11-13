Buscan extras en la comarca para una serie de Netflix

Gandia y otros municipios de la Safor acogen un nuevo rodaje audiovisual de alcance nacional. Como ya adelantó este periódico se trata de la serie de ficción ‘En el círculo del asesino’, ambientada en España y basada en una historia real, que emitirá Netflix.

La productora, Morena Films, ha abierto un proceso de selección de figurantes. El rodaje está previsto entre los días 13 y 21 de noviembre en Gandia, Oliva, Piles, Pego y otras zonas próximas.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 20 y 55 años. Además, se buscan propietarios de coches de los años 80 y 90 que quieran participar junto con sus vehículos.

Se valorará especialmente que las personas candidatas residan en las zonas de rodaje, dado que las jornadas se realizarán en días sueltos.