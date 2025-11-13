El cadete "A" de la UE Tavernes consigue su primer triunfo liguero en la sexta jornada

Por 2-1 venció la UE Tavernes al CF Benidorm en partido de la sexta jornada de la Lliga Preferent Cadet grupo tercero. Se trata de la primera victoria del conjunto vallero en la presente temporada gracias a dos goles de Jordi con sendos disparos desde fuera de área.

A la sexta jornada y después de dos empates y tres derrotas, el equipo cadete que dirige Jesús Jiménez y su ayudante Jordi Meló estrena su casillero. Un triunfo sufrido materializado en el minuto ochenta y uno con el segundo gol de Jordi de fuerte chut que deshacía el empate.

Una gran alegría de los jóvenes jugadores que debe de ser el primer paso para ir escalando puestos en la tabla y coger confianza de cara a los próximos partidos en una liga nada fácil con equipos de buen nivel.

El próximo compromiso de los "rogets" está programado para este viernes, 14 de noviembre, en el campo del Fútbol Base Dénia.