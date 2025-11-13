CLGS y Benifairó de la Valldigna lanzan una campaña sobre diversidad familiar

La concejala de Diversidad de Benifairó de la Valldigna, Sara Vercher, acompañada por el coordinador general de Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals de la Safor-Valldigna (CLGS), Ximo López, y el secretario de Organización de la asociación, Cristian Trotonda, presentaron una campaña sobre diversidad familiar.

"Pretende visibilizar que existen muchos tipos de familias más allá de la tradicional, fomentando así entre la juventud de Benifairó el respecto a la diversidad familiar", apuntaron fuentes de CLGS a través de un comunicado.

La campaña está formada por unos carteles informativos que se repartirán en la escuela de Benifairó, así como en los diferentes edificios municipales. Además, se hará una presentación en el colegio "donde se repartirá a los alumnos una manualidad para que puedan dibujar a su familia y darse cuenta de la gran variedad y diversidad de familias que existe".

Esta campaña se enmarca dentro de las actividades que durante todo el año CLGS y Benifairó de la Valldigna están llevando a cabo para visibilizar los derechos del colectivo LGTBIQ+ en la población.

Hace unos meses se conmemoró el orgullo LGTBIQ+ con la presentación del libro de literatura juvenil de Jesús M. Marcos "Christopher, el chico del metro", la exposición sobre realidades trans de la asociación ATA Sylvia Rivera "NuesTrans Vidas Importan", el izado de la bandera LGTBIQ+ en la fachada del ayuntamiento, y un punto de información LGTBIQ+ durante las fiestas del pueblo.