El Corriol Oliva Tennis Taula B de 1ª Autonómica se salva de una mala jornada

No ha sido el pasado un buen fin de semana para el CE Corriol Oliva Tennis Taula con una única victoria y cuatro derrotas en el cómputo general de resultados.

El primer equipo del club, el que milita en 1ª Nacional, perdió un enfrentamiento importante como local tras 3 horas y media de partidos por una jugada desafortunada que decantó el 7º partido, el de desempate, en el 5º y último juego, es un desenlace difícil de digerir. Derrota en la Sala Pierre Guitart por 3 a 4 en su enfrentamiento frente al School Zaragoza, rival directo en la parte media de la tabla. Pena, rabia e incredulidad, pero también orgullo y reconocimiento entre la numerosa afición local presente por la lucha titánica de Víctor Pellicer, Enric Malonda y Miguel Jordá, que brindaron un espectáculo enorme en Oliva.

Similar suerte corrieron sus compañeros de 2ª Nacional: David González, Zhihao Zhang y Pau Beneyto en su salida a La Pobla de Vallbona, perdiendo por 4 a 2. A pesar de la derrota, el equipo se mantiene en una muy holgada 4ª posición en la clasificación.

Caminos dispares los que anduvieron los dos equipos olivenses que compiten en 1ª autonómica. Victoria muy importante la del Corriol Oliva B frente al Valencia TM por 2 a 4 como visitante que les permite mantenerse al frente de la clasificación. Jugaron por los de Oliva Luca Bellero, Ximo Montesinos y Hugo Abellán.

Derrota la cosechada como locales el sábado por los jugadores del Corriol Oliva A: Darshan Cortell, Blai Medina y Zoe Peiró frente al CTT Servigarden Xàbia por 3 a 4, también en el decisivo partido de desempate en la modalidad de dobles.

Tampoco corrieron mejor suerte los debutantes esta temporada en la competición en 2ª Autonómica del Corriol Oliva C: Sebas, Carlos, Aura, Pere y Raúl, perdiendo 6 a 0 en su enfrentamiento contra el Ontinyent.