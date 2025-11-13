El CV Real de Gandia firma una gran jornada con pleno de victorias en los derbis

El Club Voleibol Real de Gandia vivió un fin de semana repleto de buenas noticias, especialmente en los conjuntos dirigidos por Luis Ramón, que sumaron dos victorias contundentes en sendos derbis de la Safor ante el CV Arenas.

El Infantil Bollo Natural Fruit CVRDG y el Cadete Bollo Natural Fruit CVRDG se impusieron por idéntico marcador (0-3), demostrando su gran momento de forma y manteniéndose entre las dos primeras posiciones que dan acceso a la Liga de Campeones Autonómica, clasificatoria para el Campeonato de España.

En categoría zonal, el Sklum CVRDG Amarillo Cadete, entrenado por Alba Anaya, logró un trabajado triunfo 3-2 frente al CV La Nucía, mientras que el Sklum CVRDG Infantil y el Sklum CVRDG Negro Cadete no pudieron sumar ante La Nucía y Altea, respectivamente.

El primer equipo senior, dirigido por Alejandro Terrero, cayó por 3-0 en su visita a Daya Nueva en un encuentro en el que no logró encontrar su mejor versión y ofreció una imagen decepcionante acusando las bajas.

En la base, el Saforwifi CVRDG alevín debutó con brillantez en la Liga Rendimiento disputada en Xàtiva, con tres victorias y una sola derrota, situándose líder provisional del grupo.

En la Liga Escolar, el Trisema Joyeros CVRDG venció por 3-0 al CV Bellreguard, mientras que los equipos Saforwifi Alevín y Saforwifi Benjamín cayeron por el mismo marcador.

Todos estos equipos están dirigidos por Alba Olivares y Luis Ramón, pilares fundamentales del crecimiento del voleibol base en el club realero.