El CV Real de Gandia firma una gran jornada con pleno de victorias en los derbis
El primer equipo senior, dirigido por Alejandro Terrero, cayó por 3-0 en su visita a Daya Nueva
Levante-EMV
El Club Voleibol Real de Gandia vivió un fin de semana repleto de buenas noticias, especialmente en los conjuntos dirigidos por Luis Ramón, que sumaron dos victorias contundentes en sendos derbis de la Safor ante el CV Arenas.
El Infantil Bollo Natural Fruit CVRDG y el Cadete Bollo Natural Fruit CVRDG se impusieron por idéntico marcador (0-3), demostrando su gran momento de forma y manteniéndose entre las dos primeras posiciones que dan acceso a la Liga de Campeones Autonómica, clasificatoria para el Campeonato de España.
En categoría zonal, el Sklum CVRDG Amarillo Cadete, entrenado por Alba Anaya, logró un trabajado triunfo 3-2 frente al CV La Nucía, mientras que el Sklum CVRDG Infantil y el Sklum CVRDG Negro Cadete no pudieron sumar ante La Nucía y Altea, respectivamente.
El primer equipo senior, dirigido por Alejandro Terrero, cayó por 3-0 en su visita a Daya Nueva en un encuentro en el que no logró encontrar su mejor versión y ofreció una imagen decepcionante acusando las bajas.
En la base, el Saforwifi CVRDG alevín debutó con brillantez en la Liga Rendimiento disputada en Xàtiva, con tres victorias y una sola derrota, situándose líder provisional del grupo.
En la Liga Escolar, el Trisema Joyeros CVRDG venció por 3-0 al CV Bellreguard, mientras que los equipos Saforwifi Alevín y Saforwifi Benjamín cayeron por el mismo marcador.
Todos estos equipos están dirigidos por Alba Olivares y Luis Ramón, pilares fundamentales del crecimiento del voleibol base en el club realero.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- Otra sentencia entierra el intento de silenciar las campanas de la Colegiata
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
- Gandia blinda la «anella verda» que unirá sus grandes áreas protegidas
- La polémica por el voto de una concejala bloquea el ensanche urbano de Llocnou de Sant Jeroni