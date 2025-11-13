Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez

El empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez ha fallecido en esta ciudad a la edad de 89 años. Nogueroles deja esposa, María Luisa Peiró Muñoz, hija del "Moliner d'Almoines", y cuatro hijos: Nicolás, Francesc, Rafael y Luis. La capilla para visitas ha quedado abierta hasta las 10 de esta noche del jueves en el Tanatorio Mondúber, y la misa funeral se celebrará a las 13 horas de este viernes en la Insigne Colegiata de Gandia.

El conocido empresario gandiense era nieto de Nicolás Nogueroles, fundador de la histórica factoría Chocolates Nogueroles, que mantuvo su actividad entre los años 1943 y 1985 en la gran nave situada entre las calles de Sant Rafael, Plus Ultra y Colón.

Nacido en 1936 en el Real de Gandía, era hijo de Manuel Nogueroles, industrial que también se dedicó a la producción de chocolates, y de Rosario Pérez. Nicolás fue el mayor de una familia de nueve hermanos. Se formó en el Colegio San José València dirigido por la Compañía de Jesús. Posteriormente, cursó estudios de Químicas en el Instituto Químico de Sarrià, en Barcelona, y más tarde márketing en Nueva York.

Fue gerente de los primeros supermercados implantados en la Comunitat Valenciana. Estuvo ligado al negocio familiar de los lácteos, con la producción de leche condensada en una de las primeras naves que se levantaron en el polígono Alcodar de Gandia. Posteriormente, inició su andadura en solitario creando su propia empresa dedicada a la producción y distribución de helados, así como de productos congelados. Numerosas personas han expresado sus condolencias a la familia.