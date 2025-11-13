Gandia ensancha el barranco de Beniopa para evitar inundaciones

El Gobierno de Gandia sigue trabajando para prevenir inundaciones en la ciudad y en el término municipal. Uno de los puntos más vulnerables es el barranco de Beniopa, donde, desde su nacimiento, en las montañas del Parpalló-Borrell, hasta su desembocadura en el Grau se ejecuta un proyecto para regenerarlo, crear un corredor verde que también puedan disfrutar las personas y aumentar la resiliencia frente a las riadas, como aquella fatídica dana de noviembre de 1987.

Dentro de este ambicioso proyecto, que fue adjudicado a Becsa por casi un millón de euros y cofinanciado con fondos europeos, estos días se está ensanchando el barranco en su curso bajo, a la altura del polígono industrial Alcodar.

En concreto se está corrigiendo un cuello de botella en el cruce con el camino de Potes, derribando muros verticales que limitaban la anchura del cauce del barranco.

En este punto, donde el agua alcanza mucha velocidad, el cauce del barranco tiene apenas 14 metros, y tras estas obras con maquinaria pesada se espera que sume ocho metros más. En su día ya se expropiaron los terrenos colindantes junto a la ribera. Es una zona de uso agrícola, aunque muchos campos están abandonados desde hace mucho tiempo.

Tras derribar el talud se instalará una lona orgánica para evitar la proliferación de cañas y se plantará vegetación autóctona como baladre o arbustos mediterráneos, y en las zonas más húmedas chopos blancos, sauces y lentiscos.

Estos trabajos se prolongarán hasta abril, pero al menos desde este momento una parte del barranco que era problemática ha aumentado su capacidad hidráulica, reduciendo el riesgo de inundaciones. Próximamente se iniciarán las obras de una balsa de laminación que se situará en el entorno del Colegio Los Naranjos, justo antes de que el cauce del barranco entre en la zona urbana de Gandia. Esa balsa, que se hará mediante la extracción de toneladas de tierra, permitirá que, ante una fuerte crecida, parte del caudal quede retenido, evitando las temidas puntas que generan los desbordamientos. Además, la idea es convertir ese espacio que generalmente estará seco, en una zona accesible a los ciudadanos, a modo de parque de cabecera del barranco de Beniopa.