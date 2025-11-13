Gandia felicita al joven campeón de España de patinaje en estilo libre Eric Miñana

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial al joven deportista de Gandia, Eric Miñana, para felicitarle por haberse proclamado campeón de España de patinaje "scooter freestyle" en la categoría sub12, segundo título que consigue de manera consecutiva.

Miñana pertenece al Club Diverse Scooter Team de Sagunto y es una de las grandes promesas nacionales de este deporte. Tanto Prieto como Naveiro agradecieron a este joven que lleve el nombre de la capital de la Safor por todo el país.

Un scooter freestyle (también llamado patinete freestyle) no es un patinete común: está diseñado para trucos, saltos y maniobras avanzadas en el skatepark o en la calle.

El "Scooter Freestyle" es un deporte federado, y la Comunitat Valenciana es pionera en la realización de competiciones oficiales.

El club de Patinaje Diverse Scooter Team al que pertenece Eric Miñana es el primer club federado en la modalidad dentro de la Federación Valenciana de patinaje.