Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales

Tras muchas gestiones y anuncios las obras del Gandia Arena ya están en marcha. Una comitiva municipal encabezada por el alcalde, José Manuel Prieto, visitó este jueves la zona donde se ubicará, en la playa, a un lado de la carretera de la Séquia del Rei, muy cerca del Campus de la UPV, los mismos terrenos donde el Gobierno del PP (2011-2015) había proyectado un parque acuático, y antes de este, de nuevo los socialistas, habían planificado el Espai Innova, un centro de investigación y transferencia del conocimiento.

Ahora el nuevo Gandia Arena será, salvando las distancias, algo similar al flamante Roig Arena inaugurado en València. Pero el de Gandia impulsado con dinero público, nada menos que 18,5 millones de euros, a tres bandas; Generalitat, Diputación y UPV. La novedad es que Prieto reveló ayer que también ayudarán a la financiación «otros colaboradores con los que firmaremos pronto», sin dar más detalles aún «por prudencia».

El proyecto está dividido en tres fases y lo que se construye ahora, lógicamente, es la primera, adjudicada a ECSA por un presupuesto de 8,5 millones. La segunda y tercera costarán 5 millones cada una. Esta primera tiene un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que sería una realidad a finales de 2027.

Una vez esté acabada el pabellón ya se podrá utilizar en su planta baja. Este espacio será también un contenedor de acontecimientos de gran formato, de carácter musical o cultural, con una capacidad para más de 1.300 espectadores sentados y 4.000 de pie, pero a medida que se culminen las fases, este aforo aumentará.

El recinto será tres veces más grande que el actual pabellón del polideportivo municipal. La cancha central será de 32,10 x 57,30 metros, con tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal para fútbol sala y balonmano.

Prieto comentó a los medios que el Gandia Arena es «una infraestructura estratégica», por tres razones. La primera es que supondrá una ampliación de las instalaciones deportivas de la ciudad, «al mismo tiempo que se renuevan y remodelan las que ya hay, circunstancia que permitirá a los clubes tener más espacio para desarrollar su actividad».

La segunda razón es que también dará servicio a la UPV. «Es un pabellón universitario con un rumbo de planificación de las infraestructuras del Campus con la colaboración institucional de la UPV, y en un momento en que hemos anunciado el Instituto Tecnológico de Investigaciones para las Ciencias del Mar», precisó.

Y en tercer lugar, beneficiará al deporte y al turismo, dado que acogerá campeonatos nacionales e internacionales todo el año. «El pabellón será un tractor de oportunidades, con la llegada de operativas deportivas que ya irán a la próxima Feria Internacional del Turismo pensando en la apertura de este pabellón». añadió Prieto.

Por su parte, la concejala Alícia Izquierdo subrayó que será «un edificio autosuficiente y energéticamente eficiente, con consumo externo prácticamente nulo, y permitirá descongestionar otras instalaciones deportivas».