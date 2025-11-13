Gandia presenta en Bruselas su proyecto de identificación de víctimas del franquismo
Una delegación gandiense participó en el Parlamento Europeo en las jornadas “Franquismo sin Franco” sobre memoria democrática y derechos humanos
Josep Camacho
La concejala de Memoria Democrática de Gandia, Alícia Izquierdo, participa estos días en Bruselas en las jornadas “Franquismo sin Franco”, celebradas en el Parlamento Europeo. El acto, organizado por el Grupo de Memoria del Parlamento Europeo, reunió a representantes institucionales, entidades memorialistas, juristas e investigadores para analizar los efectos persistentes del legado de la dictadura y debatir nuevas líneas de acción en materia de verdad, justicia y reparación. La delegación gandiense fue recibida por el eurodiputado valenciano Vicent Marzà, de Compromís.
Izquierdo acudió en representación del Ayuntamiento de Gandia y como miembro del Comité Europeo de las Regiones, acompañada por las asociaciones memorialistas locales, la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Gandia y la Asociación Republicana de la Safor, quienes expusieron su tarea en la recuperación de la memoria histórica en la ciudad.
Durante las sesiones se destacó el trabajo desarrollado a Gandia en los últimos años para avanzar en la localización y dignificación de las víctimas del franquismo. En este sentido, actualmente se están haciendo los preparativos para la cuarta campaña de excavaciones en el cementerio de Gandia, donde se han exhumado 24, de los 64 cuerpos documentados, en las fosas comunes de los fusilados por el régimen franquista.
La representación gandiense compartió con otros municipios e instituciones europeas las experiencias y buenas prácticas en materia de memoria democrática, poniendo de relieve el compromiso de la ciudad con los valores de la verdad, la reparación, la justicia y garantía de no repetición. Junto con Gandia, acudieron otras ciudades valencianas, como por ejemplo Alicante, Pego, Xàtiva, Paterna o Alcàsser. En total, 170 representantes de toda España.
Según Izquierdo, «Gandia está comprometida con la defensa de los derechos humanos y con el deber de preservar la memoria de todas las víctimas del franquismo. Trabajar por la memoria es trabajar por una democracia más justa, participativa y consciente de su pasado». Las jornadas “Franquismo sin Franco” coinciden con el 50 aniversario de la muerte del dictador.
