La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), ha desbloqueado por fin en Gandia las que serán las primeras promociones públicas de viviendas en la ciudad en los últimos 15 años. Dos están destinadas al alquiler asequible y situadas a ambos lados del Palacio de Justicia, en el barrio de Santa Anna. Se trata de proyectos que vienen de lejos, del anterior Consell del Botànic, anunciados en el año 2022 por el entonces conseller de Vivienda Héctor Illueca. Entre los dos proyectos suman 109 viviendas.

Una de ellas se ubicará sobre un solar que hace esquina en el cruce entre las calles Mondúver, 60, y Gabriel Miró, en el lado recayente al Juzgado de Guardia. Aquí ya han empezado los movimientos de tierra para construir los cimientos.

A esta promoción optaron 14 empresas, con un presupuesto de licitación de 10,5 millones de euros, de los cuales el 26% se financian con fondos europeos Next Generation y el 74% restante a cargo de la Generalitat.

Tras varias vicisitudes finalmente la Conselleria de Vivienda la adjudicó a la mercantil valenciana Verdoy por 8,2 millones. Esta será la encargada de ejecutar un proyecto para el cual previamente, en 2022, se convocó un concurso de ideas. Gandia concedió licencia de obras por primera vez en julio de 2023, pero el proyecto se fue demorando hasta esta misma semana, que han entrado las máquinas.

Recreación virtual de las 67 viviendas cuyas obras han empezado esta semana. / Levante-EMV

La parcela tiene una superficie de 1.932 m², con una edificabilidad aproximada de 7.000 m², lo que supone una capacidad de 67 viviendas y áreas comunitarias. Incluye una planta baja con cuatro plazas de aparcamiento y un sótano con otras 59 plazas. El plazo de ejecución es de 24 meses.

Cabe recordar que la Generalitat promueve otro edificio de VPP también junto al Palacio de Justicia, en la parcela recayente a su fachada principal, y cuyas obras han sido adjudicadas recientemente al Grupo Alcudia. La parcela por ahora está vallada pero no han empezado los trabajos.

Figuración virtual del otro bloque, frente a la fachada principal del Palacio de Justicia. / Levante-EMV

Este segundo bloque tendrá 42 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, y terraza. Además, hay que sumar un patio central abierto que, por un lado, producirá un flujo de aire que mejorará la ventilación natural de la edificación, y por otro, contribuirá a mejorar las relaciones de los residentes. Tendrá garaje y un espacio especial para el aparcamiento de bicicletas.

Por otra parte, la Generalitat impulsa otros dos bloques de viviendas más en sendas parcelas situadas en esa misma zona; una ha salido a licitación justo este miércoles, y la otra lo hará en los próximos días.

Por tanto, en unos años el Palacio de Justicia de Gandia quedará flanqueado por cuatro promociones de viviendas, todas de la Generalitat.

El Gobierno de Gandia también está actuando sobre este sector en expansión. En junio puso en servicio un aparcamiento de 185 plazas y se está ultimando una parada del autobús urbano l’Urbanet. Y existe un planeamiento urbanístico para construir una zona comercial con bulevar desde la entrada norte de la ciudad hasta Santa Anna, con aceras arboladas, aparcamiento y carril ciclopeatonal. Este podría ser una realidad en 2027.