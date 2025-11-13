Julio Cortés: "La pilota valenciana ha sido mi terapia; lo es todo en mi vida"
El olivense anuncia su retirada tras 18 años en el deporte adaptado
Julio Cortés Rodríguez. Este vecino de Oliva, pionero en el deporte adaptado, sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 17 años y desde entonces ha vivido condicionado. Pero en la pilota valenciana encontró una vía de escape. "Ha sido mi terapia y lo es todo en mi vida", asegura.
Ahora lo deja tras 18 años en la práctica deportiva, en los que ha sido campeón autonómico individual en una decena de ocasiones y por equipos hasta once veces.
A los seis años su padre ya le llevaba al viejo Trinquet d'Oliva, por lo que lleva la pilota en la sangre. "Llegué a estar anunciado en las primeras partidas, pero vino el accidente y tuve que cambiarlo todo".
El año pasado disputó su última partida y ahora, en el momento de anunciar su retirada, recuerda al mítico Paco Cabanes "el Genovés", quien "se implicó mucho en el apoyo a la pilota adaptada, incluso fue padrino de partidas y exhibiciones que hemos realizado. Alguna vez quiso probar qué se siente en mi situación, sentándose y jugando en silla de ruedas".
Julio también realiza una mención especial a su familia que "siempre ha estado conmigo y me ha apoyado mucho", así como para la Federació de Pilota Valenciana y su director deportivo, Tino, que "han sido pilares fundamentales en la promoción de la pilota en silla de ruedas".
El mensaje de Julio Cortés al final de su carrera es que "se puede hacer deporte, aunque sea en silla de ruedas. Cada uno debe fijarse las metas. No hay barreras si uno quiere".
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- Otra sentencia entierra el intento de silenciar las campanas de la Colegiata
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
- Gandia blinda la «anella verda» que unirá sus grandes áreas protegidas
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia