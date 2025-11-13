Julio Cortés: "La pilota valenciana ha sido mi terapia; lo es todo en mi vida"

Julio Cortés Rodríguez. Este vecino de Oliva, pionero en el deporte adaptado, sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 17 años y desde entonces ha vivido condicionado. Pero en la pilota valenciana encontró una vía de escape. "Ha sido mi terapia y lo es todo en mi vida", asegura.

Ahora lo deja tras 18 años en la práctica deportiva, en los que ha sido campeón autonómico individual en una decena de ocasiones y por equipos hasta once veces.

A los seis años su padre ya le llevaba al viejo Trinquet d'Oliva, por lo que lleva la pilota en la sangre. "Llegué a estar anunciado en las primeras partidas, pero vino el accidente y tuve que cambiarlo todo".

El deportista olivense exhibe uno de los numerosos trofeos que ha ganado / Levante-EMV

El año pasado disputó su última partida y ahora, en el momento de anunciar su retirada, recuerda al mítico Paco Cabanes "el Genovés", quien "se implicó mucho en el apoyo a la pilota adaptada, incluso fue padrino de partidas y exhibiciones que hemos realizado. Alguna vez quiso probar qué se siente en mi situación, sentándose y jugando en silla de ruedas".

Julio también realiza una mención especial a su familia que "siempre ha estado conmigo y me ha apoyado mucho", así como para la Federació de Pilota Valenciana y su director deportivo, Tino, que "han sido pilares fundamentales en la promoción de la pilota en silla de ruedas".

El mensaje de Julio Cortés al final de su carrera es que "se puede hacer deporte, aunque sea en silla de ruedas. Cada uno debe fijarse las metas. No hay barreras si uno quiere".