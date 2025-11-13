Miramar inicia las obras para digitalizar toda su red de agua potable

El Ayuntamiento de Miramar y el grupo Global Omnium han iniciado las obras del proyecto DigitAMED, con una inversión de 86.749 euros para la digitalización y control de la calidad del agua en el municipio, financiado parcialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según explicó la alcaldesa, Pilar Peiró, “el proyecto DigitAMED supone digitalizar las infraestructuras de captación del agua, permitiéndonos monitorizar la calidad, sabiendo la cantidad de cloro que contiene y su turbidez, algo necesario para cumplir con el Real Decreto 3/2023”.

Esta inversión permitirá detectar fugas en tiempo real con la instalación de ocho nuevos dispositivos de control de la presión. Además, la gran inversión se realizará en el alcantarillado, donde estará monitorizado el sistema de drenaje urbano y saneamiento, con un mayor control sobre la necesidad de limpieza o de ampliación de la capacidad. También el control de la calidad del agua residual permitirá conocer el pH y detectar posibles virus.

La alcaldesa destacó que, además, “con esta actuación finalizaremos la instalación de los contadores digitales en la playa, con un total de 1.800 nuevas unidades que se sumarán a las 300 ya renovadas”.

El proyecto también incluye la digitalización de los puntos de vertido de aguas residuales, concretamente en los desbordamientos y abocamientos de la red de pluviales del casco urbano y la playa de Miramar.

Esta intervención permitirá monitorizar en tiempo real los puntos de aliviamento y desbordamiento al medio, tanto en tiempo seco como en episodios de lluvia, para detectar posibles filtraciones o conexiones no controladas, así como situaciones de emergencia derivadas de intensas lluvias que cada vez son más frecuentes en el litoral mediterráneo.

Mediante la sensorización se detectarán corrientes infiltradas y filtraciones, obstrucciones y limpieza selectiva de colectores, alerta temprana ante inundaciones y control de vertidos industriales. Las obras contemplan la instalación de 9 puntos de control de desbordamiento y alivio en la red de pluviales, cinco de ellos situados entre ramales interconexionados.

“Es una inversión que refuerza nuestro compromiso con la gestión eficiente, la transparencia y la protección del medio ambiente", concluyó la alcaldesa.