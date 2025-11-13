La Mitja Marató &10K de Gandia: El éxito de la trigésima edición y los retos de futuro

Lourdes Vidal es la presidenta del Club de Córrer el Garbí, responsable de organizar la exitosa jornada atlética del pasado domingo: la XXX Mitja Marató & 10K Ciutat de Gandia. La máxima dirigente de la entidad ha analizado diversas cuestiones relacionadas con las carreras y cómo se afronta el futuro de estas pruebas.

La reciente celebración de la Mitja Marató Marató de Gandia ha dejado un balance muy positivo, no solo por la calidad deportiva de la prueba, con marcas obtenidas muy destacables en las dos carreras, sino también por el impresionante número de corredores y corredoras que se han dado cita en la ciudad. Con más de 3.200 llegados a meta, la edición de este año ha supuesto un auténtico récord, consolidando la prueba como una referencia en el calendario de carreras de la Comunitat Valenciana.

La cifra alcanzada este año obliga a la organización, el Club de Córrer el Garbí, a reflexionar sobre el futuro de la prueba y tomar decisiones para la próxima edición. Superar los 3.200 participantes no es solo un motivo de orgullo, sino también una llamada de atención, destaca la directiva. Este crecimiento pone de manifiesto que la prueba ha dejado de ser ya un evento local para convertirse en un acontecimiento masivo con desplazamientos y pernoctaciones en la ciudad en época de fuera de la temporada veraniega y todo lo que ello implica. El día de las pruebas las calles de Gandia fueron una gran fiesta.

La presidenta y las autoridades, antes de dar la salida a las pruebas / Natxo Francés

La organización, desvela la dirigente, ha recogido las opiniones de participantes y de personas ajenas. Ya se contaba con que el nuevo circuito que se estrenó el domingo 9 de noviembre. El trazado venía marcado por las obras en vías públicas que se están realizando en Grau y la playa, y así, para su confección se trabajó en buscar las mejores opciones que salvaran los obstáculos y permitieran el desarrollo más o menos normal de vida de la ciudad. Pero las carreras urbanas siempre generan cambios en la rutina de la circulación, agravados por el accidente ocurrido en el puente de acceso a la playa hace unos meses. Aun así, se fueron despejando los pasos conforme se formaban huecos en el paso de corredores, se compartió circulación y carrera en algunos tramos. El Club de Córrer el Garbí agradece a la Policía local su intervención y trabajo. También se hace extensivo el agradecimiento a los miembros de Protección Civil, asociaciones, voluntarios, comisiones falleras y a la ciudadanía en general que animó el paso de los corredores y corredoras.

Un evento de estas dimensiones requiere una planificación y logística acorde al volumen de corredores, voluntarios y público asistente. Es necesario replantear los espacios, tanto en la zona de salida y meta como en los puntos de avituallamiento y las áreas de servicios, apunta Lourdes Vidal. El club ya ha comenzado a diseñar estas zonas, en las que, tanto la seguridad, como la fluidez de los recorridos y la comodidad de todos los implicados, deben ser prioridades para que la experiencia siga siendo positiva y memorable.

Los y las participantes, instantes ante de darse la salida / Mitja Marató Gandia

La masiva afluencia de corredores no solo implica un reto organizativo, sino que también representa una oportunidad para Gandia. El impacto económico en la hostelería, el comercio local y el turismo fue significativo, asegura la presidenta. Gandia se llenó durante un fin de semana fuera de temporada, por lo que convertir la próxima edición en un gran evento puede traer beneficios a toda la ciudad. Además, fomenta la vida saludable y el deporte entre los ciudadanos, reforzando el espíritu comunitario.

Para programar la próxima edición, la trigésima primera, como un evento masivo es necesario y fundamental replantear los recursos económicos destinados a la carrera, tanto públicos como privados, porque resulta cada vez más difícil obtener aportaciones para tantos participantes, que, aunque pagan su inscripción, no es suficiente para cubrir todos los gastos. Según Vidal, la Mitja de Gandia echa de menos un gran patrocinador privado, (una gran empresa ha tratado a la prueba en esta edición como si fuera un evento menor). Las empresas familiares y pequeñas de siempre son las que siguen apoyándonos desinteresadamente y se expresa el agradecimiento. Hay también que agradecer el apoyo recibido desde el Ajuntament de Gandia, sin el que las pruebas no podrían celebrarse.

Una imagen de la carrera de los 21 km / Mitja Marató Gandia

El trabajo del club en la Mitja Marató obtiene como contraprestación el agradecimiento de los participantes y el reconocimiento social. En el Garbí se desarrolla una vertiente organizadora que tiene ya arraigo y experiencia. Esto marca la diferencia. La ilusión y el trabajo lleva a grandes resultados. Desde la entidad se sienten orgullosos también de los atletas del Garbí, de la Academia y de los niños y niñas de la escuela que, por un día, cambian de actividad y se organizan todos a una para ayudar en las pruebas. Una vez efectuada la evaluación hay que ponerse ya en modo inicio para la próxima edición .