El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional

La incombustible leyenda del punk-rock nacional, Evaristo, actuará en el Pirata Beach Fest de Gandia 2026, dando un repaso a toda su trayectoria en La Polla Records, The Kagas, The Meas, Gatillazo y su actual banda Tropa do Carallo, en el que será su único concierto del año que viene en la provincia de Valencia y Castellón.

Pirata Beach Fest celebrará su octava edición durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto de Gandia.

Además de Evaristo, grupos como La Fúmiga, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres y Buhos forman parte del cartel.

Evaristo abordará el Pirata Beach Fest de Gandia acompañado por su banda de músicos de gran trayectoria, que han formado parte de sus proyectos más reconocidos a nivel estatal e internacional, sobre todo por toda América.

Su descaro, valentía, compromiso, letras provocadoras y su icónica voz, le han procurado un gran respeto y reconocimiento en la escena musical en castellano.

Será un concierto veloz, vibrante e intenso; lleno de emociones, donde sonarán -alto y fuerte- los himnos del punk-rock que han marcado a varias generaciones… Y con clásicos que siguen estando vigentes después de más de 40 años.

El festival de Gandia, consolidado como una de las grandes citas musicales estivales a nivel nacional, celebrándose en la costa valenciana, ofrece una programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusión.

Ubicado en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo, atrayendo a miles de "piratas" de todo el territorio nacional en busca de diversión libre, comprometida y pacíficamente reivindicativa.

Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me fritos & the gimme cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan este primer avance de un Pirata Gandía Fest que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo.

Destacar un año más la importante presencia de grupos valencianos en una apuesta inequívoca y fiel del Pirata Beach Fest por la escena del mejor rock, rap y mestizaje local.

Las entradas están a la venta en la web oficial del festival.